Héctor Contreras presentó su renuncia como titular del SAT de Quintana Roo, tres días después de ser exhibido en el Madison Square Garden durante el tercer partido de las finales de la NBA.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo” Héctor Contreras. Ex titular del SAT Quintana Roo

El exfuncionario habría pagado boletos de más de 20 mil dólares para presenciar el encuentro en una zona exclusiva, donde también estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su comunicado, Héctor Contreras aseguró que su decisión responde a principios de transparencia y para no entorpecer el funcionamiento de la administración pública.

Renuncia Héctor Contreras a SAT Quintana Roo tras ser exhibido en partido de la NBA

La noche del lunes 9 de junio se disputó en el mítico Madison Square Garden, el tercer partido de las finales de la NBA entre los Nicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

El encuentro llamó la atención debido a que entre otros asistentes, acudió el presidente Donald Trump, quien vio el partido desde una área exclusiva en la que también fue visto Héctor Contreras.

La imagen de Héctor Contreras como asistente del partido de la NBA desató una fuerte polémica por la cual 3 días más tarde anunció su renuncia al SAT de Quintana Roo.

“En congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de la administración estatal, he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo” Héctor Contreras. Ex titular del SAT Quintana Roo

En su comunicado, el ex funcionario refirió que decidió renunciar en congruencia con los principios que rigen el servicio público, así como su compromiso con la transparencia.

De la misma forma, expuso que tomó la determinación de dejar al SAT de Quintana Roo, con el objetivo de “no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública”.

Aunado a ello, Héctor Contreras deslindó al organismo que encabezó al apuntar que su asistencia al partido de la NBA, se trató de un hecho del “ámbito estrictamente personal”.

Héctor Contreras Mercader en partido de la NBA junto a Trump (Especial)

Héctor Contreras habría pagado 20 mil dólares por boletos de la NBA

Medios como The New York Times compartieron diversas fotografías del presidente Donald Trump, viendo el partido de la NBA del 9 de junio, y en varias de las imágenes aparece Héctor Contreras.

Al respecto, trascendió que así ocurrió debido a que el ex funcionario pagó boletos de una ex​clusiva zona del recinto, de los que se indica, tendrían precios de poco más de 20 mil dólares.

Pese a que la polémica que se generó y que derivó en su renuncia al SAT de Quintana Roo fue por el tema del costo de los boletos, en su comunicado el ex funcionario no se refirió a dicho punto.