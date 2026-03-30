Además de cubrir los partidos amistosos de la selección mexicana en la presente fecha FIFA, desde TUDN, Mauricio Ymay te mantendrá al tanto de lo que ocurra en el Mundial 2026.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este comentarista deportivo.

¿Quién es Mauricio Ymay?

Mauricio Ymay es uno de los periodistas con mayor presencia en la cobertura de la Selección Mexicana, razón por la que su análisis en esencial en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

Actualmente se desempeña como periodista de TUDN, cadena televisiva por cable especializada en deportes de TelevisaUnivision.

En redes sociales como Instagram y X se identifica como @mauricioymay

Mauricio Ymay ( @mauricioymay / Instagram)

¿Qué edad tiene Mauricio Ymay?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Mauricio Ymay; sin embargo, se sabe que su cumpleaños lo celebra en septiembre y actualmente tiene 42 años de edad.

¿Quién es la esposa de Mauricio Ymay?

Mauricio Ymay está casado con Annia Moheno, con quien cumplirá este 2026, 14 años de matrimonio.

Mauricio Ymay ( @mauricioymay / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Mauricio Ymay?

Mauricio Ymay pertenecería al signo zodiacal de virgo.

¿Cuántos hijos tiene Mauricio Ymay?

Mauricio Ymay y Annia Moheno tienen dos hijas; ambas son menores de edad.

¿Qué estudió Mauricio Ymay?

A los 18 años decidió dejar sus estudios para ingresar, por medio de un contacto, a Televisa Deportes, donde Mauricio Ymay inició como asistente antes de convertirse en comentarista.

Mauricio Ymay (@mauricioymay / Instagram)

¿En qué ha trabajado Mauricio Ymay?