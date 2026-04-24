Epigmenio Mendieta Valdés es el abogado y defensor de los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna en caso de huachicol fiscal.

El nombre del abogado Epigmenio Mendieta resalta nuevamente tras la captura del contralmirante Fernando Farías Laguna en Argentina.

Fernando Farías Laguna había huido hacia Argentina al tratar evadir a la justicia mexicana tras ser involucrado en una red de huachicol fiscal siendo un alto mando de la Secretaría de Marina (SEMAR).

A continuación te contamos todo lo que sabemos del abogado Epigmenio Mendieta, con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Epigmenio Mendieta?

Epigmenio Mendieta Valdés es un abogado litigante conocido por ser el defensor de casos de personajes públicos como:

Los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna

Rosario Robles

Es un defensor mexicano de alto perfil, reconocido principalmente por su especialización en el Sistema Penal Acusatorio, además de los casos públicos que ha defendido con éxito como el de Rosario Robles.

¿Qué edad tiene Epigmenio Mendieta?

Como tal no hay un registro público exacto del día y mes de nacimiento de Epigmenio Mendieta.

Sin embargo, se calcula que por su trayectoria profesional -con más de 20-25 años de ejercicio-, podría tener los 45 y 55 años de edad.

¿Quién es su esposa de Epigmenio Mendieta?

Datos de la vida privada del abogado de los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna son desconocidos, así como su vida sentimental, por lo que no se sabe si está casado.

¿Qué signo zodiacal es Epigmenio Mendieta?

Al no tener una fecha de nacimiento de Epigmenio Mendieta, este dato no puede determinarse con precisión.

¿Cuántos hijos tiene Epigmenio Mendieta?

Tampoco se sabe si Epigmenio Mendieta tiene hijos, debido a la privacidad que maneja de su vida personal.

¿Qué estudió Epigmenio Mendieta?

La vida académica de Epigmenio Mendieta es pública por lo que se sabe que el abogado tiene distintas especializaciones, así como la licenciatura y maestría en Derecho, por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Entre las especialidades de Epigmenio Mendieta destacan:

Derecho Penal

Función Pública

Derechos Humanos por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Además reportan que es candidato a Doctor por Investigación en Ciencias Penales.

¿En qué ha trabajado Epigmenio Mendieta?

En su carrera profesional dentro del Derecho a Epigmenio Mendieta Valdés se le considera un experto en derecho penal y estrategias de defensa en delitos complejos.

Al defender casos como:

Huachicol fiscal de los hermanos Manuel y Fernando Farías Laguna; del que ha denunciado irregularidades procesales y “justicia selectiva” por parte de la FGR

Rosario Robles en la “Estafa Maestra”; del que logró la liberación de la política y ex funcionaria de la entonces SEDESOL

Además en su trayectoria por el derecho ha sido: