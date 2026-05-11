El Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina difundió el video del traslado de Fernando Farías Laguna, ex contralmirante de la Marina de México, identificado como pieza clave en la red de “huachicol fiscal”.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada “Los Primos”, ex Contralmirante de la Marina de México Servicio Penitenciario Federal de Argentina

En las imágenes se observa al contralmirante detenido con uniforme beige, esposado y bajo fuerte dispositivo de seguridad rumbo a una prisión federal.

El SPF lo clasificó como detenido de “Alto Riesgo” e informó que fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alta Seguridad.

El SPF trasladó a Fernando Farías Laguna, señalado como pieza clave del “Huachicol Fiscal”

A través de sus redes sociales, el SPF informó que llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, identificándolo como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como “Huachicol Fiscal”.

En el video, publicado el viernes 8 de mayo, se muestra a elementos del SPF llegar por Fernando Farías Laguna, integrante de “Los Primos”, para trasladarlo a un centro bajo su jurisdicción.

Acto seguido, se ve al mexicano ponerse un uniforme beige, antes de que un elemento del SPF le indicara; “a partir de este momento, usted ingresa a la órbita del SPF, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional“.

Según explicó el SPF en un comunicado, la detención se produjo en un marco de cooperación internacional con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.

Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina ( Redes sociales )

Clasifican a Fernando Farías Laguna como detenido “de Alto Riesgo”

El SPF detalló que Fernando Farías Laguna “fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del SPF, con clasificación de seguridad ALTA”.

Según las investigaciones, Fernando Farías Laguna fue coordinador desde 2023 de una organización criminal conformada por funcionarios públicos, empresas y personal de las Fuerzas Armadas.