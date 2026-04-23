Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la captura de Fernando Farías Laguna en Argentina, por el delito de robo de hidrocarburos.

Tal como escribió en redes sociales, fue gracias a los mecanismos de intercambio de información, y cooperación internacional, la cual agradeció.

Omar García Harfuch añadió que Fernando Farías Laguna fue detenido con fines de extradición, aunque no dio fecha para iniciar el proceso.

Y explicó que cuenta con una orden de aprehensión debido a que se identifica como líder de una organización dedicada al huachicol.

Omar García Harfuch anuncia detención de Fernando Farias Laguna en Argentina

El titular de la SSPC no mencionó detalles ni imágenes de la detención de Fernando Farias Laguna en Argentina, sin embargo, explicó que estaba en posesión de documentos falsos.

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo, en breve más información...