Durante el partido inaugural del Mundial 2026, México vs Sudáfrica, fueron captados varios políticos, algunos de ellos los compartieron incluso en redes sociales la fotografía del recuerdo en el Estadio Banorte:

Asimismo, internautas también compartieron algunos nombres de exfuncionarios públicos, en su mayoría priístas, quienes acudieron a disfrutar del juego que terminó con un 2-0 favor México.

Sin embargo, en redes sociales se centraron en la crítica en contra de dichos funcionarios, derivado del precio de los boletos del primer partido, que podrían alcanzar los 123 mil pesos.

Alessandra Rojo de la Vega, Santiago Taboada y otros políticos vistos en el primer juego del Mundial 2026

Fueron varios los funcionarios y exfuncionarios vistos en el partido México vs Sudáfrica y la inauguración del Mundial 2026, la mañana-tarde de este jueves 11 de junio:

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del PRI, junto a su familia

Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez

Mariano González Aguirre, exdiputado del PRI

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena

Jesús Sesma, diputado local y dirigente del PVEM de la CDMX

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, junto a su hijo y esposo

Salomón Chertorivski, excandidato a la jefatura de gobierno de CDMX

Santiago Nieto, exdirector del IMPI

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE)

José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y candidato presidencial del PRI en 2018

Políticos entre los asistentes de la inauguración del Mundial 2026 (Alessandra Rojo de la Vega)

Al respecto, Alessandra Rojo de la Vega respondió a los señalamientos sobre su asistencia al primer partido y aclaró que son “beneficios de tener la conciencia tranquila”.

Mientras que la también exsenadora Xóchitl Gálvez confirmó los altos precios establecidos por la FIFA y añadió que fue bastante difícil encontrar los boletos para la inauguración del Mundial 2026.

Asimismo, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió su visita al Estadio Banorte y felicitó a la Selección tras el resultado del primer partido en el Mundial 2026.