Durante la noche de este jueves 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado a tan sólo 200 metros de su casa en la Ciudad de México (CDMX).

A través de su cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leyva, de 65 años de edad, reportó que a las 11:10 p. m. de este jueves fue víctima de una agresión a balazos por parte de unos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta, mientras conducía su camioneta de regreso a su casa.

El periodista detalló que de no ser porque su camioneta cuenta con blindaje, la historia pudo haber sido diferente, por lo que ya levantó una denuncia sobre este atentado de homicidio en su contra.

“Alguien me quiso matar anoche”: Ciro Gómez Leyva relata atentado en su contra; un vehículo podría estar involucrado

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”

Ciero Gómez Leyva. Periodista