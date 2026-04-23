A través de las redes sociales se publicó la foto de Fernando Farías Laguna detenido en Buenos Aires, Argentina, acusado del delito de robo de hidrocarburos en México.

Fernando Farías Laguna era buscado por las autoridades desde 2025, por lo que contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, además de una ficha roja de Interpol.

Estas es la foto de la detención de Fernando Farías Laguna en Argentina

Fernando Farías Laguna, un alto mando de la Marina mexicana acusado de liderar una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, fue detenido en Argentina.

Publican foto de Fernando Farías Laguna detenido en Argentina (@michelleriveraa / X )

En las redes sociales empezaron a circular las primeras imágenes de la detención de Fernando Farías Laguna.

Por lo que se ve en las imágenes, al momento de su detención Fernando Farías Laguna vestía una playera blanca con un short y calcetas azules.

Fernando Farías Laguna usaba tenis y parece tener una especie de toalla en la cintura de color azul.

La captura de Fernando Farías Laguna fue ejecutada por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía Federal Argentina, en coordinación con el Gobierno de México.

Esto es lo que se sabe sobre la detención de Fernando Farías Laguna en Argentina

El operativo para la captura de Fernando Farías Laguna fue coordinado por instituciones de seguridad mexicanas e Interpol, logrando localizar al sospechoso mientras utilizaba documentación falsa.

Fernando Farías Laguna se encontraba prófugo de la justicia mexicana y fue localizado en territorio argentino tras meses de seguimiento.

Las autoridades señalan que el detenido facilitaba el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante el engaño en declaraciones aduaneras para evadir impuestos.

Este caso destaca por los vínculos familiares de Farías Laguna con antiguos mandos navales y por su relación con investigaciones de corrupción interna en las fuerzas armadas.

Actualmente, Fernando Farías Laguna permanece bajo custodia a la espera de un proceso de extradición solicitado por el gobierno de México.

La detención de Fernando Farías Laguna se suma a la de su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido en septiembre de 2025 y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.