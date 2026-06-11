El empresario Ricardo Salinas Pliego fue recibido con abucheos e insultos a la entrada del Estadio Banorte previo a la inauguración del Mundial 2026.

El empresario ingresó acompañado de familiares con la playera de la Selección Mexicana, saludando a quienes se encontraban alrededor.

Sin embargo, Ricardo Salinas Pliego recibió varios insultos mientras continuaba su trayecto hacia la entrada del estadio en el arranque del Mundial 2026.

Insultan a Ricardo Salinas Pliego en el arranque del Mundial 2026

Ricardo Salinas Pliego acudió a la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a la de Sudáfrica en el primer partido de esta justa deportiva.

A su llegada, el empresario fue recibido con varios insultos por parte de la afición, quienes gritaron mientras caminaba hacia la zona de ingreso acompañado de su equipo de seguridad.

Insultos como “maldito perro”, “ahí va la perra de Trump” y “chinga tu madre”, los aficionados se acercaron gritando al empresario, mientras Ricardo Salinas Pliego sonreía y los saludaba.

Así reciben al vende patrias de Salinas Pliego en la inauguración #mundialdefútbol 😂😂 pic.twitter.com/J4Owq10ALO — Edgar Rodríguez (@EdgarGemelo1) June 11, 2026

Ricardo Salinas Pliego pronostica triunfo de la Selección Mexicana “por goleada”

Ricardo Salinas Pliego pronosticó el triunfo de la selección mexicana en su primer partido del Mundial 2026 contra Sudáfrica por goleada.

Mientras su esposa María Laura Medina aseguró que esperaba un resultado 5-0 en favor de la selección, el empresario dijo tener uno “más realista” con un 2-1 a favor de México.

Asimismo, aprovechó para recordar sus aspiraciones políticas, al asegurar que México va a ganar también en 2027 y 2030 “por goleada”, haciendo alusión a las próxima elecciones.