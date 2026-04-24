Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que su gobierno buscará la extradición de Fernando Farías Laguna desde Argentina, tras su detención anunciada el jueves 23 de abril, no obstante, primero buscará la opción de la deportación.

La posibilidad de que Fernando Farías Laguna sea deportado se da a partir de que entró a Argentina con un pasaporte falso de Guatemala, pero en caso de que no sea posible, se recurrirá al proceso de extradición.

“Está en este momento en Argentina y se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina. Entonces se está solicitando la deportación y en caso de que no sea así ya se establecerían las condiciones de extradición, pero estamos esperando que haya deportación dado que entró de manera ilegal a Argentina” Claudia Sheinbaum

La presidenta dijo que ante la segunda opción, que es el proceso de extradición, la Fiscalía General de la República (FGR) revisa las gestiones que tendrá que hacer ante el gobierno de Argentina.

Fernando Farías Laguna tiene su primer audiencia en Argentina para extradición

El abogado de Fernando Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, dijo este viernes 24 de abril en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que Fernando Farías Laguna tendrá una audiencia inicial en la que se revisará el tema de extradición.

Agregó que un equipo de abogados argentinos lleva el caso en ese país y que él solo lo lleva en México.

También agregó que la familia de Fernando Farías Laguna viajó a Argentina para acompañarlo en este proceso legal.

Diferencia entre deportación y extradición para el caso Fernando Farías Laguna

En el caso de Fernando Farías Laguna, el gobierno de México buscaría atraerlo de vuelta desde Argentina con la opción más sencilla, la deportación.