Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró desconocer si el senador Adán Augusto López Hernández aparece en investigaciones relacionadas con la orden de aprehensión de Fernando Farias Laguna, presunto líder de una red de robo de combustible o huachicol fiscal al interior de Aduanas y la Secretaría de Marina (Semar).

“No tengo conocimiento si aparece el senador, no lo tengo, porque muchas de las investigaciones la Fiscalía no las comparte con nosotros y qué bueno… porque la Fiscalía es autónoma, lo que tratamos es una colaboración permanente…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que ello lo debe responder la Fiscalía General de la República (FGR) pues aunque trabajan de manera coordinada hay situaciones que solo conoce dicha institución.

Así lo respondió la presidenta al reportero Jorge Chaparro, de Meganoticias, quien dio a conocer que tuvo acceso a la investigación tras la detención de Fernando Farías Laguna en Argentina y asegura que se menciona a Adán Augusto López Hernández como probable participante en la red de huachicol fiscal.

Abogado de Farías asegura tener mensajes de WhatsApp con Ojeda

Mientras tanto, la defensa de Fernando Farias Laguna, el abogado Epigmenio Mendieta, ha dicho que el excontralmirante denunció el esquema de huachicol fiscal mediante mensajes de WhatsApp al almirante Rafael Ojeda Duran, quien era titular de la Semar.

El abogado aseguró a Infobae que esos mensajes de texto podrían ser prueba sólida y suficiente para solicitar a comparecer a Rafael Ojeda Durán y dé su testimonio tras las afirmaciones de su sobrino.

Fernando Frías prioriza solicitud de asilo en Argentina

Epigmenio Mendieta, dijo que ahora la defensa de Fernando Farías Laguna en Argentina busca lograr que le aprueben asilo político luego de que argumentara que su vida corre peligro si lo envían México.

Claudia Sheibaum dijo días atrás que lo pedirían en extradición tras haber sido detenido en 23 de abril, pero primero deberían intentar su deportación debido a que entró con un pasaporte “trucho” o falso de Guatemala.

No obstante, este 7 de mayo la presidenta de México dijo que usar una pasaporte falso es un delito que debe enfrentar en Argentina.