Tras su detención en Argentina y de frente a su extradición, Fernando Farías Laguna confesó haber informado al extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, sobre el caso de huachicol fiscal.

Según su defensa, Fernando Farías Laguna cuenta con conversaciones de WhatsApp en las que el excontraalmirante informó al mando sobre el millonario robo de hidrocarburos que se estaba realizando.

Con estas pruebas, Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, busca justificar que su cliente cumplió con su obligación de informar a Rafael Ojeda sobre cualquier irregularidad.

Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Fernando Farías Laguna habría informado a Rafael Ojeda sobre huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna habría informado al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, sobre presuntas irregularidades relacionadas con huachicol fiscal, según elementos presentados por su defensa.

El abogado de Farías Laguna asegura que existen conversaciones de WhatsApp que demostrarían que este notificó directamente a su superior tras conocer señalamientos en su contra.

La defensa sostiene que el origen del caso se remonta a una reunión sostenida el 31 de mayo de 2024 en Villa Coapa con el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien fungía como denunciante.

Tras ese encuentro, Fernando Farías Laguna habría enviado un mensaje inmediato a través de WhatsApp a Rafael Ojeda para deslindarse de los hechos y alertar sobre el uso indebido de su nombre.

Hermanos Farías Laguna piden que Rafael Ojeda declare por huachicol fiscal (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Asimismo, se señala que Guerrero sostuvo reuniones previas con el alto mando naval y posteriormente con el actual titular de Marina, Raymundo Pedro Morales; después fue asesinado en Colima.

Las autoridades mexicanas continúan con las investigaciones para esclarecer la presunta red de huachicol fiscal, mientras la defensa insiste en que su cliente actuó conforme a sus obligaciones al reportar las anomalías detectadas.