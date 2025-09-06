¿Quién es Manuel Roberto Farías Laguna? Es el vicealmirante de la Marina detenido tras señalamientos en su contra por huachicoleo fiscal, acción que sería parte de las capturas anunciadas por Omar García Harfuch.

De acuerdo con lo indicado en reportes, el vicealmirante de la Marina estaría involucrado en una red que facilitaba y protegía esquemas de evasión del IEPS, la cual habría sido descubierta tras un fuerte decomiso en Tamaulipas.

Pero, ¿quién es Manuel Roberto Farías Laguna? Te contamos algunos detalles sobre el integrante de la Secretaría de Marina que fue detenido por acusaciones de presunto huachicoleo fiscal:

¿Quién es Manuel Roberto Farías Laguna?

Manuel Roberto Farías Laguna es el vicealmirante de la Marina, figura de alto rango en la dependencia, que fue detenido por autoridades federales debido a señalamientos de corrupción y huachicoleo fiscal en su contra.

Es sobrino político de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina, relación de la que se dice de forma extraoficial, habría fortalecido su presencia institucional y lo conectó con decisiones clave dentro de la estructura naval.

Su hermano, Fernando Farías Laguna, también ocupa un rango alto en la Marina y es señalados por presuntamente haber favorecido empresas en Guaymas, Sonora, mediante procesos de adjudicación poco claros.

En medio de los señalamientos por presuntos vínculos con actos de huachicol fiscal, Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre por fuerzas federales junto a otros 7 implicados, 5 hombres y 2 mujeres.

Reportes preliminares apuntan que el vicealmirante de la Marina habría participado en acciones para facilitar maniobras administrativas de evasión de impuestos en la importación de combustibles.

En específico, medios como el diario Reforma señalan que Manuel Roberto Farías Laguna habría participado en esquema de evasión del IEPS, pero hasta el momento no se ha revelado el rol operativo del vicealmirante.

Tras ser detenido, habría sido puesto bajo custodia federal en el Penal del Altiplano, aunque el informe oficial del Registro Nacional de Detenciones aún lo ubica en pleno “proceso de traslado”.

Captura de Manuel Roberto Farías Laguna asentada en el Registro Nacional de Detenciones

Pese a contar con una amplia experiencia en la Secretaría de Marina, no existe perfiles curriculares para consulta pública en los que se informe la fecha de nacimiento o edad de Manuel Roberto Farías Laguna.

Al tratarse de un integrante de la Secretaría de Marina de alto rango, la información personal y familiar de Manuel Roberto Farías Laguna no es pública, por lo que no se sabe si tiene esposa.

Dado que no se cuenta con el dato de la fecha de nacimiento del vicealmirante de la Marina detenido por huachicoleo fiscal, tampoco se sabe cuál es el signo zodiacal que le corresponde.

En el tema familiar, no existe información pública en la que se indique si tiene hijos, pues solo se tiene conocimiento de su tío político el ex secretario de la Marina, Rafael Ojeda y su hermano Fernando Farías Laguna.

En el tema de la formación académica de Manuel Roberto Farías Laguna, los datos disponibles en el Registro Nacional de Profesionistas establecen que el vicealmirante de la Marina estudió lo siguiente:

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Navales en la Heroica Escuela Naval Militar (1999)

Licenciatura en Administración Militar en el Universidad del Ejército y Fuerza Aérea (2011)

Especialidad de Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales (2015)

Maestría en Seguridad Nacional en la Universidad Naval (2023)

En lo que respecta al tema de la experiencia laboral con la que cuenta Manuel Roberto Farías Laguna, los registros oficiales, así como reportes periodísticos permiten establecer que ha trabajado en los siguientes cargos:

Vicealmirante de la Marina

Comandante de la XII Zona Naval en Puerto Vallarta

Subjefe en servicios del Centro de Estudios Superiores Navales

Secretario particular del subsecretario Almirante José Luis Arellano Ruiz