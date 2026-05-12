El Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina dio a conocer que Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Marina de México, fue trasladado a una prisión federal argentina.

“El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada Los Primos, excontralmirante de la Marina de México”. SPF

En su comunicado, el SPF identificó al excontralmirante detenido como parte de la organización criminal Los Primos y pieza clave de la red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.

Aunque se sabe que Fernando Farías Laguna fue clasificado como detenido de Alto Riesgo, las autoridades no proporcionaron más información sobre el nuevo centro de reclusión al que fue enviado.

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Clasifican a Fernando Farías Laguna como detenido “de Alto Riesgo”

En un video del SPF, difundido el viernes 8 de mayo, las autoridades argentinas mostraron parte del traslado de Fernando Farías Laguna, el cual se realizó en medio de un fuerte operativo.

El SPF detalló que Fernando Farías Laguna “fue incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) del SPF, con clasificación de seguridad alta”.

Sin embargo, no se ha dado más información sobre el nuevo centro de reclusión al que fue trasladado, ni sobre el nuevo proceso judicial que enfrentará Fernando Farías Laguna.

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Fernando Farías Laguna fue detenido el 23 de abril en Argentina

Fernando Farías Laguna fue arrestado en Buenos Aires, Argentina, el 23 de abril de 2026, tras llegar al país desde Colombia usando un pasaporte falso con una identidad guatemalteca.

Según las investigaciones, Fernando Farías Laguna fue coordinador desde 2023 de una organización criminal de huachicoleo conformada por funcionarios públicos, empresas y personal de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades indican que parte de ese combustible ilegal se declaraba como aceite al entrar a México desde Estados Unidos, evadiendo así los controles aduaneros.