Fernando Farías Laguna usó un nombre falso para entrar a Argentina, desde Colombia: Luis Lemus Ramos y lo que se sabe de su documentación falsa.

Omar García Harfuch dio a conocer que Fernando Farías Laguna estaba en posesión de documentación falsa cuando fue detenido en Buenos Aires.

En Argentina, el delito por usar documentos falsos corresponde a penas de hasta seis años de prisión en el caso de instrumentos públicos como pasaportes.

Esto podría derivar en que Fernando Farias Laguna no obtenga el asilo político que solicitó y que su proceso de extradición a México se agilice.

Fernando Farías Laguna detenido con documentación falsa (Captura de pantalla)

Luis Lemus Ramos: nombre falso de Fernando Farías Laguna usado para entrar a Argentina

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva dio a conocer la identidad falsa que usó Fernando Farias Laguna, en su llegada desde Colombia.

La foto compartida corresponde a un Documento Personal de Identificación (DPI) de Guatemala, que muestra diversos datos, como su nombre falso, Luis Lemus Ramos.

Lo que se observó en dicho documento fue que Luis Lemus Ramos nació el 14 de octubre de 1980 en Guatemala, con un Código Único de Identificación, 42077743780208.

Dicho código que es equivalente al CURP en México, está dado de alta en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT guatemalteco), desde marzo 2026.

Acorde con lo que se ha dado a conocer de manera extraoficial, Fernando Farías Laguna también utilizaba un pasaporte falso que se emitió en diciembre de 2025.

Fernando Farías Laguna alias "Luis Lemus Ramos" (@michelleriveraa / X )

Fernando Farías Laguna: Argentina podría rechazar asilo político por nombre falso

El uso de un nombre falso y documentación apócrifa, Fernando Farías Laguna pudo complicar su situación jurídica y provocar que le nieguen el asilo político.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, aunque no es un delito mayor en Argentina, se toma en cuenta al momento de otorgar un asilo o en el proceso de extradición.

Ya que a su vez, Fernando Farías Laguna podría ser extraditado con prontitud, debido al nombre falso, y si bien el plazo es de tres meses, se llevaría a cabo antes.

Esto si el juez que lleva el caso de Fernando Farías Laguna, considera que las pruebas presentadas para su asilo no acreditan una razón para no ser extraditado.