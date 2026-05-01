El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió un mensaje contundente al gobernador Rubén Rocha Moya; “te haremos rendir cuentas”, aseveró.

A través de redes sociales, el Comité de la Cámara de Estados Unidos señaló que se ha acabado “la impunidad para los narcoterroristas”, aclarando que el caso de Rubén Rocha solo es el principio.

Comité de la Cámara de Estados Unidos amenaza a Rubén Rocha; “te haremos rendir cuentas”, afirma

El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York señaló a Rubén Rocha Moya como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.

Rubén Rocha ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos en reiteradas ocasiones; sin embargo, el Comité de la Cámara de Asuntos Exteriores reiteró los señalamientos en un mensaje.

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Esto es solo el principio”. Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos

Comité de la Cámara de Estados Unidos amenaza a Rubén Rocha (Captura de pantalla)

El Comité de la Cámara de Estados Unidos afirmó que harán pagar a todos los cómplices de quienes trafican droga a su territorio, sin importar los cargos, señalando a Rubén Rocha y Nicolás Maduro.

Cabe mencionar que, además de Rubén Rocha, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como: