El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos envió un mensaje contundente al gobernador Rubén Rocha Moya; “te haremos rendir cuentas”, aseveró.
A través de redes sociales, el Comité de la Cámara de Estados Unidos señaló que se ha acabado “la impunidad para los narcoterroristas”, aclarando que el caso de Rubén Rocha solo es el principio.
Comité de la Cámara de Estados Unidos amenaza a Rubén Rocha; “te haremos rendir cuentas”, afirma
El pasado 29 de abril, la Fiscalía de Nueva York señaló a Rubén Rocha Moya como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.
Rubén Rocha ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos en reiteradas ocasiones; sin embargo, el Comité de la Cámara de Asuntos Exteriores reiteró los señalamientos en un mensaje.
“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos rendir cuentas. Esto es solo el principio”.Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos
El Comité de la Cámara de Estados Unidos afirmó que harán pagar a todos los cómplices de quienes trafican droga a su territorio, sin importar los cargos, señalando a Rubén Rocha y Nicolás Maduro.
Cabe mencionar que, además de Rubén Rocha, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa