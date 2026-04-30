Especialistas comparan el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, con el proceso contra Nicolás Maduro.

“Ruben Rocha está exactamente en la misma situación legal de Nicolás Maduro cuando tenía la orden de arresto en su contra”. Especialista Arturo Ángel

El analista Arturo Ángel explicó que ambos expedientes son llevados por los mismos fiscales, incluido Jay Clayton, y que Rocha Moya enfrenta una situación legal similar a la del exmandatario venezolano.

Aunque México exige pruebas contundentes antes de una extradición, expertos advierten que el caso podría escalar en escenarios extremos como el de la sustracción de Nicolás Maduro.

Rocha Moya está en la misma situación legal que Maduro, señalan especialistas

En entrevista en Carlos Loret de Mola para W Radio, el especialista Arturo Ángel comparó el caso de Rocha Moya con la captura de Maduro y señaló que el gobernador de Sinaloa se encuentra en la misma situación legal.

El especialista relató que Estados Unidos emitió una orden de aprehensión contra Nicolás Maduro por sus presuntos vínculos con el Cartel de los Soles, lo que justificó su captura en Venezuela.

Explicó que sería el mismo caso con Rocha Moya, pues se ha dictado una orden de aprehensión en su contra y su solicitud de extradición, sin embargo, el gobierno de México exige pruebas contundentes.

Jay Clayton encabeza el caso de Rubén Rocha y también el de Nicolás Maduro (Yazmín Betancourt / SDPnoticias)

Cuando Venezuela ignoró la orden de Estados Unidos, fuerzas militares ingresaron a Venezuela y capturaron a Nicolás Maduro; lo que podría pasar en México en uno de los escenarios más extremos.

Arturo Ángel explicó que aunque México exige más pruebas, estas deben desahogarse en un juicio y con los abogados, pero en este caso, el gobierno estaría siendo abogado de Rocha Moya.

Asimismo, se detalló que, hasta la fecha, México nunca ha dejado de cooperar en los procesos de extradición con Estados Unidos, por lo que se tendría que esperar a ver si Rocha Moya es la excepción.