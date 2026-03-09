Un hombre acudió, en compañía de su novia, a la marcha del 8M en Tlaxcala sin saber que sería exhibido como deudor alimentario.

El hombre se presentó con los ojos vendados, sin playera y con las manos amarradas en la espalda con la consigna escrita de “me callo para que ellas hablen”.

Mujer confronta a deudor alimentario que acudió a marcha del 8M en Tlaxcala

Un hombre acudió a la marcha del 8M en Tlaxcala junto con su novia en un performance donde se mantenía atado de manos y con los ojos vendados con dos consignas en su torso: “No machismo mexicano” y “Me callo para que ellas hablen”.

Sin embargo, en medio de la marcha, una mujer lo identificó como el padre de su hijo de 9 años, denunciado e inscrito como deudor alimentario.

Al acercarse a confrontar al hombre, comenzó a gritar su caso, por lo que rápidamente fue apoyada por las participantes de la marcha.

Asimismo, confrontó a la novia del deudor alimentario, quien aparentemente lo habría defendido en una primera instancia.

“Tú qué sabes.. .tiene un hijo conmigo. ¿Sabes cuántos años tiene? 9, ¿y sabes cuánto tiempo tengo peleando?” Mujer en marcha 8M en Tlaxcala

Ante los gritos de “fuera, fuera”, el deudor alimentario y su novia abandonaron la marcha.

📢 EXHIBEN A “ALIADO FEMINISTA” COMO DEUDOR ALIMENTARIO EN MARCHA 8M EN TLAXCALA 💥🙌🏽



✊👩‍👩‍👧‍👦 Durante la marcha del 8M en Tlaxcala, una mujer confrontó a un hombre que llevaba la frase “Me callo para que ellas hablen” en la espalda, acusándolo de no pagar la pensión de su hijo de 9… pic.twitter.com/cMvWRwTfMf — México Ahora (@AhoraMex) March 9, 2026

Identifican y denuncian a deudor alimentario de la marcha 8M en Tlaxcala

Luego de que se viralizara el momento en el que una mujer identifica al deudor alimentario en la marcha 8M, el hombre fue identificado y denunciado en redes sociales.

De acuerdo con las denuncias, se trata de Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez, de 26 años de edad, cuyo caso es llevado en el expediente 09/2022.

Se ha inscrito en el registro de deudores alimentarios; sin embargo, de acuerdo con las denuncias, cuando es ubicado por autoridades, cambia de trabajo para evadir el pago de la pensión alimenticia, lo que ha podido hacer por 3 años.