El deudor alimentario Juan Judas Tadeo Vázquez, que fue exhibido en la marcha del 8M en Tlaxcala, ya pagó la pensión que debía desde hace tres años.

Denisse Martínez, la mujer que exhibió a Juan Judas Tadeo Vázquez como deudor alimentario, además se convirtió en la primera en obtener una orden de restricción por el acoso que le estaba ejerciendo en redes sociales.

Deudor alimentario de Tlaxcala exhibido el 8M paga la pensión alimenticia

La marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, viralizó un momento en Tlaxcala cuando exhibieron a un hombre que asistió como supuesto aliado, pero resultó ser deudor alimentario.

Ahora, tras un largo proceso legal, Denisse Martínez -madre del hijo del deudor alimentario- informó que Juan Judas Tadeo Vázquez ya pagó lo correspondiente a la totalidad de la pensión que debía de tres años.

Sin embargo, en una entrevista para Milenio, Martínez recordó que ella tenía al menos nueve años pidiendo pensión, pero tras la negativa, se hizo de forma legal, siendo solo tres años desde la sentencia del juez.

Aunque Juan Judas Tadeo Vázquez aseguró que dio el pago “para darle rapidez a esta situación mediática”, el proceso pasó de los juzgados familiares a los penales, por lo que incurrir lo haría acreedor hasta a 10 años en la cárcel.

Denisse Martínez hizo historia en Tlaxcala

El pago que Denisse Martínez tuvo para la pensión de su hijo no solo logró ese hecho histórico, sino que también dejó otro antecedente histórico más para Tlaxcala.

Así como el precedente de la pensión alimenticia resuelta en un corto tiempo, Martínez se convirtió en la primera mujer en Tlaxcala en obtener una orden de protección por estar siendo acosada en redes sociales.

Por publicaciones de Juan Judas Tadeo Vázquez en redes sociales, tras hacerse viral, donde denostaba a Martínez por pedir pensión cuando ya no eran pareja, un juez le otorgó una orden de protección para impedir que el acoso siguiera.