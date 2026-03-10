Tadeo Vázquez, quien fue exhibido como deudor alimentario en la marcha del 8M en Tlaxcala, decidió dar su versión sobre los hechos luego del video que se viralizó, donde la madre le reclama.

A través de sus redes sociales, decidió dar su versión sobre la relación que tiene con la mamá de su hijo y señaló que al enfrentarlo, le arruinó su vida social y laboral.

Además, aseguró que no es un padre ausente; sin embargo, reconoció que tiene una demanda por pensión alimenticia.

Deudor alimentario da su versión y niega ser padre ausente pese a demanda por pensión

Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez compartió un video en el que da su versión sobre lo ocurrido en la marcha del 8M en Tlaxcala.

El hombre exhibido como deudor alimentario, señaló que participó en la marcha del 8M en un contingente con compañeras de trabajo “porque siempre he sido una persona extrovertida”.

Asimismo, aseguró que desde el día de la marcha le ha resultado “muy difícil enfrentar esta situación” y aseguró que no esperaba que la forma en la que fue enfrentado ocurriría.

“Yo era sabedor de que la mamá de mi hijo iba a ser partícipe pero como yo sé que tengo comunicación con ella, como yo sé que tengo acuerdos con ella…pero jamás pensé el jueves que estábamos hablando temas de interés de mi hijo, me fuera a agredir de esta manera” Tadeo Vázquez, exhibido como deudor alimentario

A pesar de que dijo que es un padre presente que convive con su hijo dos veces por semana, aceptó que tiene una demanda por pensión alimenticia desde 2022.

De acuerdo con el exhibido como deudor alimentario, fue demandado porque no se apegó “a sus intereses”.

“Y van a decir: ja, estás demandado. Sí, sí estoy demandado, estoy demandado desde el año 2022. Me demandó porque no llegamos a un acuerdo, porque no me apegué a lo que ella quería, no me apegué a sus intereses, y cuando me demanda, gana” Tadeo Vázquez, exhibido como deudor alimentario

Resaltó además que la demanda que pesa en su contra fue resulta a favor de la madre para que se le retuviera el 25% de su salario ya que no lo aportaba él, cosa que confirmó Tadeo Vázquez, quien señaló que “a mí se me empezó a retener de mi nómina mis aportaciones”.

Parte de la sentencia ordena a la Dirección Administrativa del Honorable Ayuntamiento de Yauhquemehcan, Tlaxcala, para que proceda “inmediatamente a retener de manera semanal, quincenal, o mensual, según el periodo en que estile pagarle a Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez, el 25% del salario y demás prestaciones que perciba en favor del niño de identidad reservada”,

Mujer que expuso a deudor alimentario comparte por qué lo enfrentó en marcha 8M

Por su parte Denisse , mujer que expuso al padre de su hijo como deudor alimentario durante la marcha del 8M en Tlaxcala, compartió las razones por las que lo enfrentó.

De acuerdo con Denisse, durante la marcha, donde llevaba un cartel con la frase: “pinche cabrón, paga la pensión”, le compartieron que el padre de su hijo estaba participando.

En una primera instancia, dijo que no lo buscó; sin embargo, al finalizar la marcha, lo vio y decidió correr hacia donde estaba para reclamarle por participar cuando no está cumpliendo con sus obligaciones.

“Le dije que con qué cara acudía a esta marcha y con qué cara se presentaba de esa forma tan absurda queriendo demostrar algo que no era… su familia y todas las personas que nos conocen saben que es un deudor alimentario desde hace tres años” Denisse, madre que exhibió al deudor alimentario de su hijo

Asimismo, señaló que le quería decir a la cara que no era la persona para apoyar el movimiento cuando no ha pagado la pensión de su hijo.

Denisse recordó que tiene 7 años peleando en juzgados la pensión de su hijo; 3 de ellos no ha cumplido con los pagos para el menor de 9 años de edad.

Asimismo, recordó que ha renunciado a sus trabajos en varias ocasiones, luego de que se realizara la primera sentencia, lo que provocó que se retrasara el cumplimento; van 3 años sin que pague dichos pagos.