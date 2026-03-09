La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las marchas realizadas en el país por el Día Internacional de la Mujer, conocido como 8M, se desarrollaron de manera pacífica.

Aunque reconoció que se registraron actos aislados de violencia, los cuales —señaló— fueron encabezados principalmente por hombres en el marco del 8M.

Aun así, subrayó que estos incidentes fueron mínimos en comparación con las movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el país.

“En la mayoría de las entidades de la república fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100 mil mujeres, pacífica, demandando el alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, la mandataria legitimó las demandas de las mujeres que participaron en las marchas, entre ellas el alto a la violencia de género y el respeto a sus derechos.

A pesar de que algunos medios de comunicación difundieron imágenes de actos violentos durante las marchas del 8M, la presidenta aclaró que muchos de estos hechos fueron protagonizados principalmente por hombres.

Indicó que, aunque hubo presencia de algunas mujeres en estos incidentes, se trató de un grupo muy reducido dentro de las movilizaciones.

La mandataria reiteró que su gobierno rechaza el uso de la violencia como forma de protesta, al tiempo que destacó que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica.

"Una parte ya, un grupo muy pequeño que hace actos violentos. Como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte las mujeres; algunas mujeres, pero una parte de personas que no se entendía por qué estaban realizando estas actividades, realmente muy minoritarias comparadas con lo que fueron las marchas en todo el país” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Gobierno de la CDMX reporta saldo blanco tras marcha del 8M

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México informó que la marcha del 8M concluyó con saldo blanco, con la participación de más de 120 mil mujeres que recorrieron las principales avenidas de la capital para exigir el respeto a los derechos de las mujeres y el fin de la violencia de género, entre otras legítimas demandas.

En cuanto a las incidencias de la misma marcha por el 8M, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reportó 9 personas detenidas y 90 lesionadas durante la jornada del domingo 8 de marzo.