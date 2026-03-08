José Castillo, padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida en Ciudad Juárez en 2009, participó en la marcha por el Día Internacional de la Mujer (8M) en la Ciudad de México (CDMX).

El padre de la joven llegó a la movilización y fue recibido por contingentes feministas entre gritos de apoyo y muestras de solidaridad. Visiblemente emocionado pidió que, como cada año, no se olvide el caso de su hija.

En un breve encuentro con medios de comunicación, José Castillo también se pronunció en contra del machismo y fijó su postura sobre la violencia que enfrentan las mujeres en México.

El deseo del padre de Esmeralda Castillo: que no haya “ni un macho más”

Durante sus declaraciones, José Castillo compartió uno de sus mayores deseos: que en México desaparezca el machismo y que los hombres respeten plenamente los derechos de las mujeres.

Acompañado por los contingentes feministas, también coreó una de las consignas más conocidas de las marchas del 8M: “el que no brinque es macho”.

“Uno de los sueños más grandes que tengo es que en mi país ya no haya un solo macho más; que haya puros hombres que respeten los derechos de las mujeres. Por eso les digo: ‘el que no brinque es macho’” José Castillo, padre de Esmeralda Castillo

"Vamos a seguir levantando la voz", externó José Castillo, padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida en 2009, durante la marcha del 8M en CDMX.



"Vamos a seguir levantando la voz", externó José Castillo, padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida en 2009, durante la marcha del 8M en CDMX.

Hasta ahora, José Castillo continúa enfrentando la impunidad en el caso de su hija, por lo que prometió que seguirá exponiendo su desaparición.

A finales de 2023, Esmeralda Castillo fue eliminada del Registro Nacional de Personas Desaparecidas , situación que ha sido denunciada por su familia.

Colectivos feministas abrazan al padre de Esmeralda Castillo durante el 8M

A su llegada a la movilización del 8M, José Castillo fue recibido con abrazos, gritos de apoyo y muestras de cariño por parte de colectivos feministas que participan en la marcha.

Los contingentes lo acompañaron mientras reiteraban su exigencia de justicia y de avances en la investigación sobre la desaparición de Esmeralda Castillo, de quien no se tiene información sobre su paradero desde 2009.

Familiares y activistas han señalado en diversas ocasiones que las autoridades han sido omisas en su búsqueda y en el esclarecimiento del caso.