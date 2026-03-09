La familia de Zapata respaldó las pintas que se realizaron en la estatua de Emiliano Zapata durante la marcha del 8M en Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con la familia del general, la estatua es un símbolo De orgullo y raíz; sin embargo, el legado de Emiliano Zapata no es un monumento inmóvil, sino la lucha por la justicia social.

“El zapatismo es, ante todo, una lucha por los derechos de quienes han sido históricamente vulnerados” Familia de Zapata

Familia de Zapata respalda pintas del 8M a estatua; “el bronce se restaura, las vidas que se pierden dejan marcas permanentes”

A través de sus redes sociales, la familia de Zapata compartió que, en el marco de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, respalda la pintas del 8M en la estatua del revolucionario.

Asimismo, resaltó que los ideales de Emiliano Zapata Salazar están alineados con las exigencias de las mujeres, pues su lucha fue por quienes han sido históricamente vulnerados.

En este sentido, reconocieron que “la exigencia de seguridad y de justicia de las mujeres es una causa legítima que resuena con los valores de libertad y tierra que defendió nuestro ancestro”.

“Lo que verdaderamente honra el legado de la familia Zapata Salazar no es la limpieza de un monumento, sino los hechos y la protección de la integridad de cada mujer. Las paredes se limpian y el bronce se restaura; sin embargo, las vidas que se pierden y los derechos que se vulneran dejan marcas permanentes en nuestra sociedad” Familia de Zapata

Pintas en estatua de Zapata en Cuernavaca en el 8M (Familia Zapata Salazar Oficial/ Facebook)

Priorizamos la vida y dignidad sobre un monumento, asegura familia de Zapata

Finalmente, la familia de Zapata aseveró que, si bien honran el monumento al general como símbolo de historia, lo que prioriza es “la vida y la dignidad humana como el mayor legado de Emiliano Zapata”.

“La tierra es de quien la trabaja y la justicia de quien la merece.” Familia de Zapata

Asimismo, la familia de Zapata reiteró el respeto a la libre manifestación, así como la convicción sobre que “la lucha por la dignidad humana siempre estará por encima de cualquier objeto material”.