Mujeres regalan flores y dulces a policías durante la marcha del 8 de Marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en la CDMX.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron diversos puntos de la CDMX para vigilar la Marcha del 8 de marzo y sus manifestantes.

Diversos colectivos se organizaron para regalar desde flores, agua y hasta dulces a las policías.

En varios videos que se han viralizado en redes sociales, se ve a mujeres regalando ramos de flores a las policías que vigilaban varios puntos del centro de la CDMX.

Las mujeres policía aceptaban el obsequio y lo colocaban junto a su uniforme o escudo antimotines.

En otro video se ve a mujeres manifestantes sosteniendo canastas con diversos dulces y los repartían entre las policías, quien agradecieron el gesto.

Sobre Paseo de la Reforma, algunas participantes de la movilización del #8M regalaron flores a mujeres de la Policía Metropolitana de la @SSC_CDMX que acompañan y resguardan a los contingentes. pic.twitter.com/e1CkIcYDYZ — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) March 8, 2026

Según datos de Carlos Jiménez, más de 400 agentes de la SSC fueron desplegadas en el centro de la CDMX para resguardar la zona durante el paso de los contingentes

Miles de mujeres acudieron a la Marcha del 8 de marzo para exigir justicia, seguridad y derechos.

El contingente se dirigió al Zócalo capitalino, donde hubo foros y diversas manifestaciones pacíficas, como la colocación de pancartas en las vallas que rodeaban Palacio Nacional.