El hombre que lanzó una patada al rostro de una participante durante la marcha del 8M en Querétaro fue identificado como Víctor Hugo Jiménez Bravo, fotógrafo que trabaja para el diputado federal de Morena, Gilberto Herrera Ruiz.

Su rostro se viralizó en redes sociales tras difundirse imágenes del ataque, aunque ni él ni el legislador han emitido declaraciones.

Colectivos feministas buscan esclarecer los hechos y fincar responsabilidades, luego de que la agresión se registró en avenida Zaragoza durante una confrontación con manifestantes.

Identifican a fotógrafo del diputado Gilberto Herrera Ruiz como agresor en marcha del 8M en Querétaro

De acuerdo con el usuario de la red social X, Gildo Garza, el agresor de la marcha 8M, en Querétaro, responde al nombre de Víctor Hugo Jiménez Bravo.

Éste trabaja en la legislatura local y funge como fotógrafo del morenista, Gilberto Herrera Ruiz, de 60 años de edad.

Su rostro ya es viral en redes sociales; sin embargo, el propio no ha emitido declaraciones y tampoco lo ha hecho el funcionario.

Colectivos buscan al agresor de la marcha del 8M en Querétaro

Marchas y movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer ocurrieron masivamente en todo México; Querétaro, no fue la excepción.

Pese a que el 8M se trató de una marcha pacífica, colectivos protagonizaron una riña con un fotógrafo aún cuando éste portaba un pañuelo morado como símbolo de solidaridad.

De acuerdo con testimonios, a uno de los contingentes le molestó la presencia de un hombre que tomaba fotografías por lo que le pidieron que parara y se retirara; no obstante, él se negó, lo que provocó un momento de confrontación.

La riña tuvo lugar a la altura del tanque ubicado sobre avenida Zaragoza.

Además de un intercambio de palabras, un grupo de mujeres rodeó al hombre, lo empujó, lo golpeó e incluso comenzaron a arrojarle piedras, por lo que éste lanzó una patada que alcanzó el rostro de una de las participantes.

A raíz de lo sucedido, colectivos feministas comenzaron a difundir imágenes de agresor en redes sociales con la finalidad de lograr su identificación.

Así como para esclarecer hechos y fincar responsabilidades ya que también se habla de ataques a periodistas por grupos de choque.