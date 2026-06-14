Baltazar Gaona, presidente del Congreso de Michoacán, ofreció disculpas públicas tras el polémico narcocorrido interpretado en el salón de Plenos el 10 de junio de 2026.

“Quiero ofrecer una disculpa pública… esto nunca fue mi intención… este lugar es un espacio abierto… como presidente del Congreso yo soy el único responsable… entiendo los momentos difíciles que está pasando nuestra sociedad con los temas de inseguridad y lo que nosotros menos queremos es que se fomente este tipo de actividades” Baltazar Gaona. Presidente Congreso Michoacán

El legislador del Partido del Trabajo reconoció ser el único responsable de haber permitido el acceso de la Banda Carnavalito, que aprovechó su presencia para tocar la canción “Se les peló Baltazar”.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno de Michoacán confirmó que existe una investigación activa por probable apología del delito, en un contexto de inseguridad que el propio diputado dijo no quiere fomentar.

Baltazar Gaona da su versión del narcocorrido tocado en el Congreso de Michoacán

Baltazar Gaona explicó que la Banda Carnavalito, al acudir a un festejo por el Día del Padre, pidió tomarse una foto en el recinto y estando en la parte central del Pleno aprovecharon para tocar.

Publicaciones previas señalan que el diputado del Partido del Trabajo (PT) pidió la canción “Se les peló Baltazar”, que es dedicada a Baltazar Díaz Vega, socio de El Mayo Zambada, canción que era la favorita del padre del diputado.

La Secretaría de Gobierno de Michoacán confirmó que inició una hay una investigación activa al considerar que hubo probable apología del delito, la cual se castiga tras una reforma al Código Penal de Michoacán que el mismo legislador votó en mayo de 2025.

Baltazar Gaona resalta apertura del Congreso de Michoacán a la sociedad

Baltazar Gaona dijo que el Congreso es un lugar abierto y su objetivo es hacer acciones para tener una una mejor sociedad, por ello dijo que son bienvenidos:

Maestros

Feministas

Artesanos

Obreros

Escultores

Editores de libros

Todos los ciudadanos

En días pasados, el mismo legislador promovió una declaratoria para considerar a seis personas del Movimiento del Sombrero como non gratas.