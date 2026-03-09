La joven de 18 años, Lorena Durán Pineda está desaparecida, reportan familiares, esto después de asistir a la marcha 8M en Puebla, por el Día Internacional de la Mujer.

Acorde con lo señalado por sus familiares, Lorena Durán Pineda se reportó por última vez alrededor de las 19:00 horas, cuando viajaba a su casa de regreso de la marcha 8M en Tehuacán.

Lorena Durán Pineda fue a la marcha 8M en Puebla; está desaparecida desde entonces

Familiares de Lorena Durán Pineda reportan su desaparición mientras regresaba de la marcha 8M en Tehuacán, Puebla, como les comunicó antes de desconocerse su paradero.

Acorde con lo señalado, su última ubicación conocida es la tienda de abarrotes La Corona, situada en la calle 3 Oriente casi esquina con 3 Sur , en Tinaguismanalco, Puebla.

Perdieron total comunicación con Lorena Durán Pineda alrededor de las 22:00 horas, lo que generó preocupación entre sus familiares que ya acudieron a presentar su denuncia.

La búsqueda y difusión a la que se unieron colectivos feministas continuaba hasta la mañana del lunes 9 de marzo, ya que todavía no tenían noticias de su paradero.

Últimos reportes en redes sociales de medios locales (Facebook) informaron que ya habría sido localizada, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades .

Lorena Durán Pineda: lo que se sabe de la joven desaparecida

De momento y derivado de que han pasado menos de 24 horas, no se ha compartido una ficha de búsqueda para Lorena Durán Pineda, de 18 años, de la comunidad El Riego.

Asimismo, vestía pantalón de mezclilla y una blusa morada con estampado de rosas, además, llevó a la Marcha 8M una pancarta que decía: “Somos el corazón de las que no están”.

Lorena Durán Pineda es de tez morena, cabello negro, boca ancha, cejas semipobladas, ojos grandes, acorde con la fotografía que circula en redes sociales.