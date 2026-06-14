Te contamos quién es Ulises Bernal Miramontes, señalado por gesto racista contra Inocat en el Mundial 2026.

El nombre de Ulises Bernal Miramontes se ha hecho viral recientemente por sus reprobables acciones durante el partido de Corea contra Chequia en el Estadio Guadalajara.

¿Quién es Ulises Bernal Miramontes?

Ulises Fernando Bernal Miramontes es un ingeniero en topografía quien se hizo popular por un gesto racista en el Mundial 2026 contra la influencer Inocat.

Ulises Bernal Miramontes (citgej_a.c / Facebook)

¿Qué edad tiene Ulises Bernal Miramontes?

Se sabe que Ulises Bernal Miramontes tiene 38 años. Nació el 25 de septiembre de 1987.

¿Quién es la esposa de Ulises Bernal Miramontes?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Ulises Bernal Miramontes tiene una relación sentimental, aunque se desconoce si está casado.

Ulises Bernal Miramontes (citgej_a.c / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Ulises Bernal Miramontes?

Por su fecha de nacimiento, Ulises Bernal Miramontes pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Ulises Bernal Miramontes?

No se sabe si Ulises Bernal Miramontes tiene hijos.

Ulises Bernal Miramontes (citgej_a.c / Facebook)

¿Qué estudió Ulises Bernal Miramontes?

Ulises Bernal Miramontes estudió Ingeniería en Topografía en la Universidad de Guadalajara.

¿En qué ha trabajado Ulises Bernal Miramontes?

En su trayectoria profesional, Ulises Bernal Miramontes se ha desempeñado como presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

Ulises Bernal Miramontes (citgej_a.c / Facebook)

Ulises Bernal Miramontes es señalado por gesto racista en el Mundial 2026

El pasado 11 de junio en el Estadio Guadalajara durante el partido de Corea contra Chequia, Ulises Bernal Miramontes realizó un gesto racista contra la influencer coreana Inocat.

La propia creadora de contenido expuso situación en sus redes sociales provocando el rechazo contra Ulises Bernal Miramontes por parte de los internautas.

Debido a las críticas por su actitud, Ulises Bernal Miramontes salió a disculparse con un video asegurando que se equivocó, y que estaba “muy arrepentido”.

Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario. Es por eso que hago este vídeo, para ofrecer una disculpa pública a Inocat, la extranjera coreana que se vio afectada por un gesto inapropiado que realicé en días pasados en el partido de Corea en el Estado de Guadalajara. Ulises Bernal Miramontes

La disculpa de Bernal Miramontes se extendió hasta “la comunidad coreana, la comunidad extranjera y a los mexicanos” que cuestionaron sus gestos racistas.

El mismo Ulises Bernal Miramontes expresó que ya contactó a Inocat para reunirse con ella y pedirle disculpas de frente.

Además de que detalló que presentó su renuncia al Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITEGJ) tras su gesto racista en el Mundial 2026.

Ante los señalamientos que aseguraban que Ulises Bernal Miramontes como miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Estado de Jalisco (CICEJ), la institución se desmarcó.

Explicando que no era integrante de su agrupación y que no tenía ningún cargo en la institución.

No obstante, el CICEJ fue cuestionado en redes por las felicitaciones que hizo en 2025 a Ulises Bernal Miramontes.

Por su parte CITEGJ también emitió un boletín informativo indicando que confiaba en que su presidente aclarara lo sucedido.

Además de que puntualizaron que habría una revisión interna del caso .

“Confiamos en que el presidente en funciones realizará, a título personal, las aclaraciones que considere pertinentes, contribuyendo al debido esclarecimiento de los hechos y evitando interpretaciones que pudieran afectar a terceros o a la propia institución. Asimismo, y en congruencia con nuestros estatutos y reglamentos, el asunto será revisado a través de los mecanismos internos correspondientes, garantizando en todo momento el derecho de audiencia, la objetividad y el respeto a los procedimientos institucionales, evitando emitir juicios o conclusiones anticipadas." CITEGJ