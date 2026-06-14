Una fiesta de XV años en Salamanca, Guanajuato, terminó en tragedia luego de que presuntamente se distribuyera tequila adulterado entre los asistentes.

El incidente ocurrió durante el fin de semana en un salón de fiestas donde se celebraba el cumpleaños de una joven.

De acuerdo con medios locales, el saldo preliminar es de cuatro personas fallecidas y cerca de 40 hospitalizadas por síntomas de intoxicación, lo que ha generado indignación en la comunidad y exigencias de justicia por parte de familiares de las víctimas.

Según los reportes de autoridades sanitarias y de seguridad de Guanajuato, decenas de asistentes comenzaron a presentar síntomas severos horas después de consumir shots de una bebida que, presuntamente, era tequila adulterado de procedencia ilegal.

Identifican a víctimas del tequila adulterado en fiesta de XV años en Salamanca

Los primeros reportes señalan que entre las víctimas mortales por el tequila adulterado, se encuentran:

José Antonio Cárdenas, de 39 años, padre de la joven

Martín Robles, de 28 años, tío de la quinceañera

Sanjuana González, de 36 años

José Guadalupe Ramblás, de 33 años

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el origen exacto de la bebida que habría provocado la intoxicación masiva.

Tragedia en XV años en Guanajuato por tequila adulterado (Michelle Rojas/SDPnoticias)

Pensaron que era una resaca: el desgarrador testimonio de familiares tras tragedia en Salamanca

Familiares de las víctimas relataron que inicialmente creyeron que los afectados sufrían una fuerte resaca tras la celebración. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando varios de ellos no respondían a estímulos y no lograban despertar.

La situación derivó en una movilización de emergencia hacia hospitales de Salamanca y municipios cercanos, donde médicos confirmaron cuadros graves de intoxicación.

Narciso López, abuelo de José Guadalupe Ramblás, describió el dolor que vive su familia tras enterarse de que la bebida consumida durante la fiesta presuntamente contenía sustancias altamente tóxicas.

“Me dicen que mi nieto estaba dormido y permaneció así todo el domingo, hasta que vieron que no despertaba. Lo llevaron al hospital y me dicen que está muerto” Narciso López, abuelo de José Guadalupe Ramblás, víctima de alcohol adulterado

Por su parte, una amiga de Sanjuana González informó al periódico AM que la mujer trabajaba como vendedora de comida y que la preocupación comenzó cuando no acudió a vender tamales, como acostumbraba a hacerlo diariamente.

“Siempre llegaba temprano a trabajar a Puerto de Valle, pero el lunes no apareció para vender, y entonces nos enteramos de esto. Queremos saber qué pasó” Amiga de Sanjuana González

Fiscalía de Guanajuato investiga origen del tequila adulterado

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para determinar la procedencia del presunto tequila adulterado y deslindar responsabilidades penales contra quienes lo fabricaron, distribuyeron o comercializaron.

Las autoridades buscan establecer la trazabilidad del producto, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y sanciones ejemplares para los responsables de una tragedia que dejó cuatro muertos y decenas de personas afectadas.