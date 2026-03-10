Denisse, mujer que exhibió como deudor alimentario al hombre que presentó el 8M amarrado de manos y con los ojos tapados como performance de apoyo, recordó que tiene 9 años exigiendo los derechos de su hijo.

“Juan Judas Tadeo Vazquez Sanchez hazte responsable, tú sabes que eres deudor alimentario moroso y que debes cumplir con tus obligaciones” Denisse

A través de un video compartido en las redes sociales del ex diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Denisse señaló las razones por las que lo confrontó y se disculpó por gritar a la acompañante del deudor.

Denisse acudió a la marcha del 8M en Tlaxcala con una cartulina con la leyenda: “pinche cabrón, paga la pensión”; cuando vio a Tadeo Vázquez con la frase “me callo para que ellas hablen” decidió confrontarlo.

Denisse lleva 9 años peleando pensión a deudor alimentario; tiene 3 años sin hacerse responsable

De acuerdo con Denisse, quien es abogada, señaló que desde el inicio de su embarazo Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez aportó lo mínimo a la salud de su hijo, ahora de 9 años de edad.

De los 9 años que ha peleado que se responsabilice económicamente del menor, 7 han sido en una lucha legal que, pese a que se ha resuelto a favor de su hijo, no se ha podido cumplimentar como es debido.

En 2023 se obtuvo la sentencia, donde se ordenó el embargo del 25% de su salario para la pensión del menor; sin embargo, ha renunciado en al menos 3 ocaciones a su trabajo para evitar el pago, denunció.

“En el 2022 iniciamos esta demanda con mi amiga Doris, que es también una amiga que me ha ayudado muchísimo a poder enfrentar este tema en los juzgados y también siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mi hermana Gisela, que siempre han estado respaldándome. Entonces, iniciamos con la demanda en el año 2022, obtuvimos la sentencia en el año 2023… él lleva tres ocasiones que renuncia a su empleo” Densisse

Denise resaltó que Tadeo Vázquez ha trabajado en:

Pensiones Civiles

Conalep

Ayuntamiento de Yauhquemehcan

Sin embargo, renunció a estos trabajos cuando se lograban las órdenes para la retención del sueldo para la pensión.

Denisse denuncia encubrimiento a deudor alimentario; no ha sido inscrito en el registro

Por otra parte, Denisse denunció que Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez a sido encubierto tanto por su familia como por sus lugares de trabajo para no pagar la pensión.

De acuerdo con la denunciante, el deudor alimentario moroso puso a nombre de su madre un negocio de comida para no declarar dicho ingreso.

Además, señaló que Tadeo Vázquez ha dicho en juzgados que gana 400 pesos a la quincena, pero viaja con amigos y parejas, e incluso habría hecho una propuesta de matrimonio a bordo de un yate.

Por otra parte, destacó que Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez trabajó en el DIF de Tlaxcala como asesor legal para otros deudores, donde puso trabas para recibir los oficios judiciales para la retención de su salario.

Denisse resaltó que ha solicitado en más de 3 ocasiones que Tadeo Vázquez sea inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios; sin embargo, hasta la fecha no lo ha logrado.