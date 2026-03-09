En el marco del 8M, Claudia Sheinbaum cree que ser presidenta de México es un “símbolo” de la lucha de las mujeres mexicanas.

Claudia Sheinbaum aseguró que más que un esfuerzo personal el haber llegado a ser la primera presidenta de México es un símbolo para la sociedad.

“Es un símbolo llegar a la presidencia como mujer, no es un símbolo para mí, sino es un símbolo para la sociedad” Claudia Sheinbaum

Tras el Día Internacional de la Mujer (8M), Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre como el haber llegado a la presidencia de México ha permeado en otros ámbitos en donde las mujeres han logrado posicionarse en puestos importantes.

Claudia Sheinbaum aseguró que haber llegado a la presidencia de México, no esta relacionado con su persona o su esfuerzo personal.

Sino que está vinculado con la lucha de las mujeres para alcanzar diferentes puestos en el espacio público.

“No es relacionado con mi persona sino el que una mujer llegue a la presidencia, siempre lo he dicho más que un esfuerzo personal es la lucha de las mujeres mexicanas por alcanzar distintos espacios en el espacio público” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que durante años las mujeres han luchado en México para que sean reconocidos varios de sus derechos.

“Es histórica la lucha de las mujeres en nuestro país por reconocer el voto, todos nuestros derechos” Claudia Sheinbaum

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum reconoció que México es el país que más mujeres tiene en el congreso .

“México es el país que más mujeres tiene en el Congreso, es el primer lugar de todos los países de la OCDE que legislaron que el 50% deben ser mujeres, el promedio es 34%” Claudia Sheinbaum

Para Claudia Sheinbaum, México tiene un avance enorme en la participación de la mujer en la representación política.

Sin embargo, reconoció que se debe seguir trabajando en otros ámbitos para avanzar en otros derechos para las mujeres.

“En el ámbito de la representación popular, política, México tiene un avance enorme, tenemos que seguir avanzando en otros derechos para las mujeres” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum feliz de que el “símbolo” de haber llegado a la presidencia de México ha permeado en las Fuerzas Armadas

Claudia Sheinbaum se mostró feliz de que el símbolo de haber llegado a la presidencia de México ha permeado en otros ámbitos como en las Fuerzas Armadas.

“Este símbolo ha permeado en muchos espacios de la vida pública y me da mucho gusto que también haya permeado en las fuerzas armadas” Claudia Sheinbaum

Recordó que hace 40 años no había mujeres en el ejército, por lo que su incorporación es prácticamente reciente.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum señaló que todavía falta tiempo para ver más mujeres en niveles altos del ejército .

Y es que para poder alcanzar estos cargos deben de pasar por una serie de méritos que les permitan ir ascendiendo y conseguir niveles de mayor jerarquía.

“Hace 40 años no había mujeres en el ejército, es bastante reciente que las mujeres sean parte de las fuerzas armadas. Evidentemente hay una carrera militar y para que llegues hacer General o Generala, se requieren bastantes años, tienes que pasar por una serie de méritos que te permitan ir ascendiendo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se mostró confiada de que muy pronto se podrán ver generalas en el ejército mexicano.

“Las mujeres que participaron por primera vez en las fuerzas armadas fue en el área médica y de ahí ya llegan a otros niveles, ya en la parte que tiene que ver directamente con el ejército pues es más reciente y tenemos que esperar para ver generarlas de división, pero en algún momento estoy segura que lo vamos a ver” Claudia Sheinbaum