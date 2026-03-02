La Coordinación del 8M convocó a marchar este domingo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, con salida desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo capitalino.
“Convocamos a la movilización del 8 de marzo porque no llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga. Hacemos un llamado a sumarse a esta marcha, y el posterior mitin que se realizará en el Zócalo al finalizar la movilización”Coordinación 8M de la CDMX
El contingente estará encabezado por familiares y sobrevivientes de víctimas de feminicidio y avanzará con paradas en la Plaza Palestina Libre y el antimonumento de feminicidios.
La movilización partirá a las 12:00 horas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y busca visibilizar la violencia estructural y exigir justicia, derechos sexuales y reproductivos, así como un alto a la precarización.
Marcha 8M rumbo al Día de la Mujer 2026: ruta, consignas y cifras de violencia
Las colectivas señalaron que la protesta busca visibilizar la violencia estructural, institucional, económica, sexual y digital que enfrentan mujeres y disidencias en distintos ámbitos del país.
El contingente será encabezado por familiares y sobrevivientes de víctimas de feminicidio, seguido de la Descubierta con Manta portada por integrantes de los colectivos convocantes.
Después avanzarán mujeres con infancias, colectivos feministas, mujeres indígenas y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.
Durante el recorrido se realizarán dos paradas: una en la Plaza Palestina Libre y otra en el antimonumento de víctimas de feminicidio.
La movilización concluirá en el Zócalo capitalino, donde se leerá un pronunciamiento político y se habilitará un micrófono abierto para las asistentes.
De acuerdo con la Coordinación, las principales consignas para la marcha de este 2026 son:
- ¡Ni una menos!
- ¡Alto a los feminicidios!
- ¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!
- ¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!
- ¡40 horas ya!
- ¡Alto a la criminalización de la protesta!
- ¡Respeto a las autonomías indígenas!
- ¡Contra el imperialismo!
- ¡Por un movimiento de mujeres independiente!
- ¡Libertad para Kenia Hernández!
La Coordinación del 8M advirtió que, pese a avances normativos, persisten violencia, precarización, despojo y falta de garantías en derechos sexuales y reproductivos.