La Coordinación del 8M convocó a marchar este domingo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, con salida desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan rumbo al Zócalo capitalino.

“Convocamos a la movilización del 8 de marzo porque no llegamos todas y la deuda con nuestros derechos es aún larga. Hacemos un llamado a sumarse a esta marcha, y el posterior mitin que se realizará en el Zócalo al finalizar la movilización” Coordinación 8M de la CDMX

El contingente estará encabezado por familiares y sobrevivientes de víctimas de feminicidio y avanzará con paradas en la Plaza Palestina Libre y el antimonumento de feminicidios.

La movilización partirá a las 12:00 horas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y busca visibilizar la violencia estructural y exigir justicia, derechos sexuales y reproductivos, así como un alto a la precarización.

Marcha 8M rumbo al Día de la Mujer 2026: ruta, consignas y cifras de violencia

Las colectivas señalaron que la protesta busca visibilizar la violencia estructural, institucional, económica, sexual y digital que enfrentan mujeres y disidencias en distintos ámbitos del país.

El contingente será encabezado por familiares y sobrevivientes de víctimas de feminicidio, seguido de la Descubierta con Manta portada por integrantes de los colectivos convocantes.

Marcha del 8M (Fernando Carranza García)

Después avanzarán mujeres con infancias, colectivos feministas, mujeres indígenas y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.

Durante el recorrido se realizarán dos paradas: una en la Plaza Palestina Libre y otra en el antimonumento de víctimas de feminicidio.

La movilización concluirá en el Zócalo capitalino, donde se leerá un pronunciamiento político y se habilitará un micrófono abierto para las asistentes.

De acuerdo con la Coordinación, las principales consignas para la marcha de este 2026 son:

¡Ni una menos!

¡Alto a los feminicidios!

¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!

¡40 horas ya!

¡Alto a la criminalización de la protesta!

¡Respeto a las autonomías indígenas!

¡Contra el imperialismo!

¡Por un movimiento de mujeres independiente!

¡Libertad para Kenia Hernández!

La Coordinación del 8M advirtió que, pese a avances normativos, persisten violencia, precarización, despojo y falta de garantías en derechos sexuales y reproductivos.