El jefe de escolta de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue asesinado el 1 de noviembre, tenía conocimiento que ocurriría un atentado antes de aquel donde murió.

José Manuel Jiménez, el jefe de escolta, actualmente se encuentra prófugo de la justicia, pero su detención sería vital para encontrar a quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo.

Jefe de escolta de Carlos Manzo sabía del atentado desde un mes antes

En una entrevista con Juan Manzo, subsecretario de gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo, dio a conocer que el jefe de escolta del asesinado tendría más que ver que lo que se imaginan.

Pese a que Grecia Quiroz argumentó que no desconfiaba del jefe de escoltas, José Manuel Jiménez, el hermano de Carlos Manzo cree lo contrario por un importante dato.

En la entrevista que sostuvo con SinEmbargo, Juan Manzo aseguró que José Manuel Jiménez se sinceró con él y le confesó que él sabía que ocurriría un atentado contra Carlos Manzo desde un mes antes.

“Se me viene a la mente un comentario de que desde un mes antes ellos tenían conocimiento de que pudiera haber un hecho como este [asesinato de Carlos Manzo] (...) Que dijo que lo disculparamos, que había fallado, se sentía mal pero que él ya tenía conocimiento que desde un mes antes en un evento anterior a Carlos lo querían ejecutar”. Juan Manzo, subsecretario de Gobernación de Michoacán.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan que fue asesinado. (Facebook/CarlosAlbManzo)

Ante ello, Juan Manzo externó la importancia de detenerlo para que las investigaciones puedan avanzar. Esto además de que recordó Samuel García Rivero trabajaba para Carlos Manzo y ahora fue vinculado a proceso por el asesinato.

“Urgente detención del coronel José Manuel Jiménez (...) Es información muy importante, muy relevante lo que se debe presentar”. Juan Manzo, subsecretario de Gobernación de Michoacán.

Por otra parte, aseguró que levanta más sospechas que el coronel esté prófugo de la justicia y que haya sido él quien mató al hombre que disparó contra Carlos Manzo aquel 1 de noviembre de 2025.

Pese a la información que Juan Manzo tiene sobre José Manuel Jiménez, subrayó que no ha sido llamado a declarar, pero que está dispuesto a hacerlo “en el momento que se requiera”.

Hermano de Carlos Manzo llama al Movimiento del Sombrero a no justiciar a José Manuel Jiménez

Juan Manzo, el hermano de Carlos Manzo, compartió que el coronel José Manuel Jiménez sabía que el alcalde de Uruapan iba a tener un atentado desde un mes atrás así que llamó al Movimiento del Sombrero a no justificarlo.

El subsecretario hizo un llamado directamente al Movimiento del Sombrero a no apoyar que el coronel esté prófugo de la justicia, subrayando el atentado del que tenía conocimiento antes y que no habría advertido.

Anteriormente, Juan Manzo replicó los dichos por Carlos Bautista Tafolla, diputado de Movimiento del Sombrero, por defender al coronel.

Para el hermano de Carlos Manzo José Manuel Jiménez no “hace un bien” al huir de la justicia, señalando que si está vinculado a proceso es porque “un juez encontró elementos suficientes” para hacerlo.