Juan Manzo, hermano del alcalde Michoacán asesinado el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo, se presentó ante la Fiscalía de Michoacán como testigo por el homicidio.

De acuerdo con Juan Manzo, su comparecencia el pasado 29 de enero fue voluntaria para colaborar en esclarecimiento de los hechos relacionados con el asesinato de su hermano.

“Hoy comparecí voluntariamente ante la Fiscalía General del Estado para declarar en calidad de testigo en el caso de mi hermano Carlos Manzo” Juan Manzo

Juan Manzo comparecen ante Fiscalía de Michoacán en busca de justicia para su hermano

Juan Manzo, quien se desempeña como subsecretario de Gobierno en Michoacán, compareció ante la Fiscalía del estado de manera voluntaria en busca de justicia para su hermano.

El funcionario señaló que acudió para declarar la información que conoce respecto al caso del asesinato de su hermano, con la confianza de que su información sea relevante para el esclarecimiento del homicidio.

Asimismo, destacó que busca que no haya impunidad en el “lamentable acontecimiento”.

“Confiando en que los detalles aportados sean relevantes para el esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia, evitando así la impunidad de este lamentable acontecimiento” Juan Manzo

Juan Manzo llama a agotar líneas de investigación en caso Carlos Manzo

Por otra parte, resaltó que la Fiscalía de Michoacán tiene que agotar todas las líneas de investigación en el caso Carlos Manzo.

De acuerdo con Juan Manzo, se deben de ampliar las investigación al círculo interno del edil ante las deficiencias en su seguridad el día de su asesinato.

Asimismo, llamó a trabajar en la detención de José Manuel Jiménez, jefe de escoltas de Carlos Manzo.