El nombre de José Manuel Jiménez Aranda se ha vuelto clave en el caso del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ultimado el 1 de noviembre.

El militar en retiro es quien recomendó y seleccionó a los perfiles que conformarían la escolta de primera línea de Carlos Manzo.

Te contamos lo que sabemos hasta ahora del mencionado coronel:

¿Quién es José Manuel Jiménez Aranda?

José Manuel Jiménez Aranda es un exmilitar retirado quien era uno de los colaboradores más cercanos a Carlos Manzo.

Al el general se le atribuye haber recomendado a los seis elementos del primer círculo de seguridad de Carlos Manzo.

Ello contrasta con primeras versiones en las que se señalaba que Carlos Manzo había elegido a personalmente a sus escoltas y lo había hecho con criterios de confianza a sus policías .

¿Qué edad tiene José Manuel Jiménez Aranda?

Se desconoce la edad exacta de José Manuel Jiménez Aranda pero se sabe que tuvo 43 años de servicio en el Ejército.

¿Quién es la esposa de José Manuel Jiménez Aranda?

Se desconoce ese dato, solo se sabe que tiene más de 43 años de experiencia en e Ejército.

¿Qué signo zodiacal es José Manuel Jiménez Aranda?

No se sabe su fecha de nacimiento y por lo tanto tampoco su edad exacta ni su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Manuel Jiménez Aranda?

Se desconoce ese dato de su vida familiar.

¿Qué estudió José Manuel Jiménez Aranda?

Se desconocen los estudios formales de José Manuel Jiménez Aranda pero se sabe que ha sido encargado de adiestramiento militar en su experiencia en el Ejército.

Su rango es el de coronel aunque el retiro no le impidió incursionar en los temas de seguridad local en Uruapan, Michoacán, en el gobierno de Carlos Manzo.

¿En qué ha trabajado José Manuel Jiménez Aranda?

José Manuel Jiménez Aranda además de tener 43 años de servicio en el Ejército, en el gobierno de Carlos Manzo fue secretario de Seguridad Pública, Transito y Vialidad.

Fue destituido por un escándalo de violencia doméstica en septiembre de 2024 y sustituido por Francisco Javier Nieto Osorio.

Posterior a ello fue que Carlos Manzo lo nombró responsable de su seguridad personal.

Aunque los escoltas de Carlos Manzo estaban designados a la policía municipal, estos fueron elegidos de manera externa.

José Manuel Jiménez Aranda fue:

Jefe de Grupo de la Policía Judicial Federal Militar en CDMX de 1995-1996

Subdelegado de la Policía Judicial Federal de la PGR en Cancún de 1997-1998

Jefe de Planes y Programas del Centro de Adiestramiento de la X Regional Militar en Campeche de 2011-2013

Detienen a 6 escoltas de Carlos Manzo

Seis escoltas de Carlos Manzo fueron detenidos como parte de las investigaciones por su asesinato registrado del 1 de noviembre en Uruapan, Michoacan.

Con el avance de las investigaciones, se sabe que Carlos Manzo no eligió personajes a su equipo de escoltas, como se aseguraba, sino que fueron escogidos por un cercano, el general José Manuel Jiménez Aranda.