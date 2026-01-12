La autoría intelectual del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, estaría a cargo del grupo criminal Los R o Los Erre, informó el fiscal Carlos Torres Piña, como una de las líneas de investigación que continuan vigentes.

“Hay un par de declaraciones… que hacen referencia a otro grupo, de Los R, como lo mencionó el secretario (Omar Garcia Harfuch)… es una línea que se sigue indagando, que se sigue trabajando… tenemos más, no hemos descartado ninguna (linea de investigación)” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán

En entrevista con Azucena Uresti, el fiscal de Michoacán dijo que esa es otra linea de investigación respecto al grupo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así lo dijo luego de que a finales de 2025, Omar Garcia Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), habló del grupo encabezado por los hermanos Ramón Álvarez Ayala, R1; Rafael Álvarez Ayala, el R2; y Jesús Santiago Álvarez Ayala.

El Licenciado no ha querido soltar la sopa

Carlos Torres Piña dijo que Jorge Armando N, El Licenciado, líder del grupo criminal que coordinó el crimen contra Carlos Manzo, se ha limitado a dar más información sobre quién le habría pedido dicho asesinato.

No obstante, dejó claro que las investigaciones han permitido saber que su liderazgo criminal abarcaba prácticamente todo el estado de Michoacán.

“Dentro de las declaraciones de Jorge Armando, él se ha reservado, se ha limitado, no ha hecho un señalamiento adicional, dentro de la información que se ha desprendió de su computadora, de sus memorias y de sus celulares, la estructura que le encabezaba es amplia, es grande” Carlos Torres Piña. Fiscal de Michoacán

El Licenciado era líder criminal de un gran grupo delincuencial en Michoacán

Ejemplo de ello es que otros detenidos desempeñaban actividades como líderes de otras células del grupo de El Licenciado, relacionadas a coordinación de sicarios y más.

Baruc N, alias el K-OZ, quien encabezaba otra célula de robo de vehículos también coordinaba a sicarios en la región de Uruapan.

Mientras tanto, a El Licenciado se le sigue señalando como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo por encabezar al mencionado gran grupo y dar las indicaciones para el asesinato.