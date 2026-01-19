La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, aceptó ser investigada por el caso Carlos Manzo, ante señalamientos de que la viuda del exalcalde debería someterse a investigación.

“Es absurdo que vengan a decir que yo pueda estar implicada en el tema de Carlos. Sin embargo, yo no estoy cerrada a ser investigada o a algún tipo de cuestionamiento”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

El pronunciamiento se da posterior a los comentarios de la exrectora de la Universidad Politécnica de Uruapan, Blanca Lara Leyva, que se suma a diversas acusaciones de funcionarios sobre Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz acepta ser investigada por caso Carlos Manzo

Grecia Quiroz respondió a dichos sobre que debe ser la primera en ser investigada; al respecto, aseguró no tener problema, ya que “es absurdo”.

Grecia Quiroz aseguró que, de haber podido, habría dado su vida por Carlos Manzo, quien fue una gran persona que merecía todo, en especial lealtad, por lo cual no está cerrada a ser investigada.

A su vez, Grecia Quiroz aseguró que cada ocho días se reúne con el titular de la Fiscalía General del Estado, a quien le proporcionó su teléfono posterior al asesinato de Carlos Manzo para su revisión.

Esto derivado de las investigaciones y declaración del presunto autor intelectual, referente a que había personas cercanas a Carlos Manzo que proporcionaban información para asesinar al exalcalde.

Caso Carlos Manzo: Piden investigación a Grecia Quiroz e integrantes de Movimiento del Sombrero

La exrectora de la Universidad Politécnica de Uruapan lanzó un comunicado referente al caso Carlos Manzo, en donde instó a la Fiscalía de Michoacán investigar tanto a Grecia Quiroz como a los integrantes del Movimiento del Sombrero.

Grecia Quiroz respondió a la exrectora Blanca Lara Leyva sobre los señalamientos, señalando que ni siquiera conocía a Blanca Lara Leyva previo a esto, por lo que le tiene sin pendiente lo que dice sobre Carlos Manzo.

Sin embargo, instó a la exrectora a que se dé a conocer por su trabajo para que no busque “colgarse” del Movimiento del Sombrero.

Asimismo, Grecia Quiroz señaló que tal como acepta la investigación, Blanca Lara Leyva debería ser investigada por presunta venta de plazas en la Universidad Politécnica de Uruapan.