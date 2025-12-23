La viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, rechaza que se deba desconfiar del jefe de escoltas prófugo desde el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán.

Grecia Quiroz aseguró que Carlos Manzo tenía la total confianza en el general Jiménez porque además tras el asesinato, él le informaba “todo” sobre las investigaciones.

Grecia Quiroz no ve traición en el jefe de escoltas prófugo de Carlos Manzo

José Manuel Jiménez Miranda, el jefe de escoltas de Carlos Manzo, se encuentra prófugo de la justicia desde el asesinato del alcalde, pero Grecia Quiroz no lo ve como traicionero.

A través de una entrevista con Mónica Garza, la alcaldesa de Uruapan, rechazó la posibilidad de ver al general Jiménez como un traicionero.

Cuando sucedió el asesinato de Carlos Manzo el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán, el general Jiménez fungía para el alcalde como su jefe de escolta.

Sin embargo, las investigaciones sobre el asesinato lo ponen sobre la mesa con una orden de aprehensión, aunque él escapó y actualmente está prófugo de la justicia.

Ante ello, Grecia Quiroz aseguró que no desea pensar que el general Jiménez traicionó a Carlos Manzo, apuntando que el alcalde tenía entera confianza en él.

“Uno se pone a pensar muchas cosas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no dio la cara? ¿Qué está pasando si era su persona de confianza? No quisiera pensar en la traición porque yo lo conocí, lo conocí como persona y yo veía la gran estima que le tenía Carlos [Manzo]”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan.

Asimismo, la alcaldesa destacó que el general Jiménez la mantenía informada sobre los avances de la investigación, aunque cree que escapó porque alguien le avisó de su orden de aprehensión.