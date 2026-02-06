La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, reconoció y celebró la detención del alcalde de Tequila, sin embargo, aprovechó para exigir justicia por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

Grecia Quiroz reconoce al gobierno federal por arresto del alcalde de Tequila; exige justicia por Carlos Manzo

A través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, Grecia Quiroz reconoció la labor del gobierno federal que derivó en el arresto del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro.

Sobre ello, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, dijo aplaudir la detención del presidente municipal que recordó, es acusado de incurrir en el delito de extorsión y por vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, Grecia Quiroz resaltó que así como se hizo en Tequila, Jalisco, es necesario que se investigue a todos los políticos que estén involucrados en temas criminales.

“ALZÒ LA VOZ POR URUAPAN Y MICHOACAN PARA QUE QUIENES CARLOS MANZO EN VIDA SEÑALO, SEAN TAMBIÉN INVESTIGADOS, CERO IMPUNIDAD PARA QUIENES RESULTEN O QUIEN RESULTE HABER ATENTADO CONTRA LA VIDA DE CARLOS" Grecia Quiroz

Así lo demandó en referencia a que los políticos que su esposo Carlos Manzo señaló, sean investigados conforme a la ley con el objetivo de evitar que haya impunidad en su asesinato.

Ante ello, la alcaldesa sentenció que ahora las autoridades tienen que ir detrás de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo y dejar de enfocarse en los autores materiales.

Tras su llamado, Grecia Quiroz extendió una felicitación a Claudia Sheinbaum, pues reconoció el arresto del alcalde de Tequila y se dijo confiada en que también habrá justicia en el caso de su marido.

Grecia Quiroz insiste en señalar a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos

Al pronunciarse sobre la detención del alcalde de Tequila, Grecia Quiroz exigió que se investigue a los políticos que su esposo Carlos Manzo señaló por corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado.

A pesar de que en su publicación no mencionó a los 3 perfiles que Carlos Manzo señaló en distintas ocasiones, sí compartió las fotografías de Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos.

Carlos Manzo tenía disputas políticas con Raúl Morón, Leonel Godoy, Ignacio Campos (Michelle Rojas)

Cabe destacar que en su momento, el entonces alcalde de Uruapan denunció que Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos, ejercieron presión en su contra debido a disputas internas en Morena.

Por las acusaciones que Carlos Manzo hizo en vida, Grecia Quiroz ha exigido que se les investigue por su posible implicación en el asesinato de su esposo, ante lo cual los 3 han rechazado los señalamientos.