La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán confirmó que José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo, es buscado en todo el país por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Al igual que a los otros siete escoltas que estaban a cargo de la seguridad de Carlos Manzo, a José Manuel Jiménez Miranda también se le relaciona con los delitos de:

Homicidio calificado

Lesiones calificadas

Comisión por omisión, en calidad de garantes

Con el objetivo de tener a jefe de escoltas de Carlos Manzo, la Fiscalía solicitó el apoyo de las instancias de seguridad y procuración de justicia para la búsqueda y localización del coronel retirado del Ejército Mexicano.

La Fiscalía de Michoacán va por el jefe de escoltas de Carlos Manzo: giran orden de aprehensión (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Fiscalía de Michoacán pide apoyo para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo

Sobre las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán reiteró que la orden de aprehensión es para ocho escoltas, de los cuales solo falta el coronel José Manuel Jiménez Miranda.

“Le estamos dando seguimiento y esperemos poder cumplimentar esa orden de aprehensión, próximamente. Él era el coordinador de escoltas. Ya se hizo la solicitud de colaboración en áreas de seguridad", se precisa.

Asimismo, el fiscal general michoacano, Carlos Torres Piña, reiteró que las órdenes de aprehensión que se cumplimentaron contra siete escoltas se deben a que t odos pertenecían al círculo cercano de la seguridad de Carlos Manzo.

Por este caso, recordó que los videos evidenciaron el momento en el que, en al menos tres ocasiones, el menor Víctor Manuel intentó acercarse a Carlos Manzo, hasta que finalmente logró llegar y dispararle en varias ocasiones.

“No fue un exmilitar, no fue un exmarino, no fue alguien preparado y de mucha experiencia; fue un joven de 17 años, que en su estado por la droga que consumió, logró burlar este círculo de seguridad” Carlos Torres

De acuerdo con sus antecedentes, José Manuel Jiménez Miranda fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, luego de que este la golpeara y la agrediera sicológicamente.