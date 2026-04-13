Horas antes de ser reportado como desaparecido, el alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Vega Carranza, sostuvo un encuentro con el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, reunión que él mismo compartió en redes sociales como una “plática amena” para construir acuerdos en beneficio del municipio.

Posteriormente, Vega Carranza emprendió la búsqueda de su padre, Juan Vega Arredondo, también desaparecido, lo que derivó en su propia ausencia.

Finalmente, un operativo federal coordinado por Omar García Harfuch logró localizarlos con vida y a salvo en el Estado de México el lunes 13 de abril.

Juan Vega Carranza se reunió con Félix Salgado Macedonio antes de desaparecer

La tarde del domingo 12 de abril, el alcalde del municipio de Taxco, Guerrero, Juan Vega Carranza, fue reportado como desaparecido luego de que emprendió la búsqueda de su padre también desaparecido, Juan Vega Arredondo.

Los hechos ocurrieron luego de que el alcalde sostuvo un encuentro con el senador de la bancada de Morena, Félix Salgado Macedonio, reunión que se celebró la noche del sábado 11 de abril.

Fue el propio Juan Vega Carranza quien compartió en sus redes sociales una publicación en la que informó sobre el encuentro en el que se tomó “un cafecito” y sostuvo “una plática amena”.

Juan Vega Carranza sobre su reunión con Salgado Macedonio (Arq. Juan Andrés Vega/Facebook)

De la misma forma, señaló que la reunión fue una manera de “seguir construyendo acuerdos” a favor de Taxco y resaltó que fue un gusto haber recibido a Salgado Macedonio, con quien expresó coincidencias por el bien general.

Finalmente, el presidente municipal afirmó que cuando hay voluntad, diálogo y cariño por Guerrero siempre se abren caminos para avanzar en beneficio de Taxco y todo el estado.

Juan Vega Carranza y su padre ya fueron localizados

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer, Juan Vega Carranza y su padre Juan Vega Arredondo, habrían sido secuestrados con horas de diferencia.

Ya fueron localizados como se indica en esta cronología:

11 de abril de 2026: Juan Vega Arredondo, médico y padre del alcalde, fue secuestrado en Taxco, Guerrero presuntamente por miembros de la Familia Michoacana

12 de abril de 2026: Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, desapareció cuando salió a buscar a su padre acompañado de policías municipales

13 de abril de 2026: Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo en Taxco y alrededores

13 de abril de 2026: Omar García Harfuch confirmó que el alcalde y su padre fueron localizados con vida y a salvo