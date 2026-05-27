El PSG francés ganó el título de la Champions League 2025 siendo el único trofeo de ese tipo en su historia.

Este sábado 30 de mayo, el PSG buscará ganar su segundo título de la Champions League, cuando se mida al Arsenal en la final del torneo más importante de Europa, a nivel del clubes.

La ciudad de Budapest será la sede del partido PSG vs Arsenal en busca del título de la Champions League 2026.

PSG se levantó la orejona tras ganar la Champions League, pero también se embolsó una enorme cantidad de dinero con su título (Martin Meissner / AP)

¿Cómo ganó el PSG la Champions League?

Dirigido por el español Luis Enrique, el PSG conquistó en la temporada 2024-2025 la Champions League derrotando al Inter de Milán en la final.

Antes, el mejor resultado del PSG en la competición de la UEFA había sido el subcampeonato obtenido en la edición 2019-2020, cuando cayó ante el Bayern Múnich.

El PSG dominó por completo al Inter de Milan y transformó su volumen de juego en una contundente efectividad en el arco defendido por Yann Sommer.

Los goles del PSG fueron obra de Hakimi (12′), Doué (20′, 63′), Kvaratskhelia (73′) y. Mayulu (86′).

PSG eliminó al Bayern Múnich en la semifinal de la Champions League 2026 (Aurelien Morissard / AP)

Así llegó el PSG a la final de la Champions League 2026

El PSG avanzó a la final de la Champions League 2026 en busca de su segundo título, gracias a una poderosa ofensiva de 44 goles durante torneo, solo abajo del récord del Barcelona, que hizo 45 en la temporada 1999-2000.

Tras las contundentes victorias contra el Atalanta, el Leverkusen, el Barcelona y el Tottenham a principios de la temporada, el PSG barrió con Chelsea y Liverpool, antes de superar una apasionante semifinal contra el Bayern Múnich.

Para el PSG, ganar la final de la Champions League supondría su segunda corona europea, lo que lo convertiría en el primer club francés en ganar dos títulos consecutivos y consolidaría el legado de Luis Enrique en el club galo.