Monterrey fortalece sus estrategias de seguridad y atención ciudadana con la capacitación de elementos policiales en el uso de cámaras corporales equipadas con tecnología de traducción de idiomas en tiempo real.

La implementación de estos dispositivos busca mejorar la comunicación entre oficiales y personas extranjeras o visitantes que no hablan español, especialmente durante labores de atención turística, emergencias y eventos internacionales.

Policía de Monterrey fortalece atención ciudadana con nuevas tecnologías

Durante la capacitación, las y los elementos de la Policía de Monterrey conocieron el funcionamiento de las cámaras corporales y los protocolos para su uso en labores operativas y de proximidad.

Esto con el objetivo de brindar una atención más eficiente, incluyente y profesional mediante herramientas tecnológicas que permitan una comunicación inmediata en distintos idiomas.

La tecnología integrada en estos dispositivos permite traducir conversaciones en tiempo real, facilitando la interacción entre policías y ciudadanos extranjeros, además de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Asimismo, el uso de cámaras corporales contribuye a reforzar la transparencia y la confianza ciudadana al generar registros audiovisuales de las intervenciones policiales.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a modernizar el equipamiento policial y preparar a Monterrey ante el incremento de movilidad turística y la realización de eventos internacionales.