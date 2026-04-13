Tras la desaparición de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz desplegó un operativo especial con participación de autoridades de Guerrero, Morelos y Estado de México.

Las acciones de búsqueda iniciaron el domingo 12 de abril de 2026 con recorridos en campo, filtros de seguridad y labores de inteligencia de la Secretaría de Marina en la región Norte.

El operativo se mantendrá de manera permanente hasta lograr la localización del médico y padre del alcalde Juan Andrés Vega Carranza, mientras se pide apoyo ciudadano con reportes anónimos al 089.

Despliegan operativo para localizar a médico Juan Vega Arredondo (cortesía)

Buscan a Juan Vega Arredondo en Guerrero con operativo especial

Las acciones de búsqueda comenzaron el domingo pasado con vigilancia en Taxco de Alarcón, Tetipac y Pilcaya, donde se realizaron recorridos en campo, además de la instalación de filtros de seguridad en accesos y salidas. Además, elementos de la Secretaría de Marina se encuentran colaborando en el operativo con acciones de inteligencia, búsqueda y rescate en puntos estratégicos.

De acuerdo con autoridades de los tres niveles de gobierno, el operativo se mantendrá de manera permanente hasta que se logre la localización de Juan Vega Arredondo. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información de manera anónima al 089.

Despliegan operativo para localizar a médico Juan Vega Arredondo (cortesía)

Con este operativo, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso de impulsar acciones para fortalecer la coordinación interinstitucional y actuar de manera oportuna ante situaciones de emergencia.