El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que la desaparición del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre fue reportada por un funcionario municipal, sin que existiera una denuncia formal inicial.

Durante la conferencia mañanera del 14 de abril de 2026, el funcionario explicó que las autoridades federales tuvieron conocimiento del caso a través de un aviso verbal.

“No hubo denuncia por parte del municipio; un funcionario de Taxco fue quien dio parte. Hubo una denuncia verbal” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Harfuch detalló que este reporte permitió activar las acciones correspondientes para atender la desaparición de ambos.

Harfuch señala a La Familia Michoacana por desaparición en Taxco

En el avance de las investigaciones, el titular de la SSPC indicó que el grupo criminal La Familia Michoacana estaría involucrado en la desaparición.

De acuerdo con la información oficial, en un primer momento se identificó como víctima a Juan Vega Arredondo, padre del alcalde y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”, cuyo caso derivó en la localización del edil como desaparecido.

Evelyn Salgado solicitó apoyo a Claudia Sheinbaum tras desaparición del alcalde de Taxco y su padre

Harfuch también informó que, tras confirmarse la desaparición de ambos, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, solicitó el apoyo del Gobierno federal.

“Ayer, en plena comunicación con la gobernadora Evelyn Salgado, la señora presidenta nos instruyó iniciar la búsqueda con las instituciones del Gabinete de Seguridad” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

A partir de esta instrucción, dependencias federales se sumaron a los operativos en coordinación con autoridades estatales.

Las labores de búsqueda no solo se concentraron en Guerrero, sino que también se extendieron al Estado de México, ante reportes que ubican a los funcionarios en zonas limítrofes entre ambas entidades.

Las autoridades mantienen operativos conjuntos para dar con su paradero.

Alcalde de Taxco había sido amenazado previamente

El secretario de Seguridad también reveló que Juan Andrés Vega Carranza había recibido amenazas en al menos dos ocasiones mediante mantas colocadas por grupos criminales en la región.

Según el reporte, estos mensajes se registraron en 2025 y nuevamente en 2026, lo que refuerza las líneas de investigación sobre la participación del crimen organizado.