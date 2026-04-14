Félix Salgado Macedonio, senador integrante de la bancada de Morena, se defendió ante la polémica que se ha desatado por su presunta implicación en el caso del alcalde de Taxco.

“Nada, no, nada (tuve que ver en una negociación para liberar al alcalde de Taxco), no inventen cosas que no son”. Félix Salgado Macedonio

Así lo sentenció el legislador federal al ser cuestionado sobre su supuesta intervención en las negociaciones que derivaron en la puesta en libertad de Juan Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo.

En ese sentido, Salgado Macedonio expresó que en todo caso, hay que darle el reconocimiento que merece al trabajo que realizaron fuerzas federales para liberar al alcalde de Taxco, Guerrero, y su padre.

Félix Salgado Macedonio niega intervención en liberación del alcalde de Taxco

La noche del 12 de abril, Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco, desapareció cuando salió a buscar a su padre, el médico Juan Vega Arredondo, con el apoyo de elementos de la policía municipal.

La desaparición ocurrió unas cuantas horas después de que el presidente municipal sostuvo un encuentro con el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien a pesar de ello rechazó estar implicado en los hechos.

Juan Vega Carranza se reunió con Félix Salgado Macedonio antes de desaparecer (Michelle Rojas/SDP)

Abordado por medios de comunicación, Salgado Macedonio indicó que las versiones sobre su presunta participación en las negociaciones para liberar al alcalde de Taxco y su padre, son completamente falsas.

“Por eso está abierta una carpeta de investigación para que se investiguen los hechos. A mí no me contó nada, no me dijo, nada, ni lo de su papá" Félix Salgado Macedonio

Al pedir a los medios no inventar cosas, el senador morenista resaltó que ya está abierta una carpeta de investigación, por lo que planteó que es necesario esperar al desarrollo de las indagatorias.

Asimismo, destacó que el encuentro que celebró el 11 de abril con Juan Andrés Vega Carranza se trató de una reunión meramente casual, en la que el alcalde ni siquiera le mencionó la desaparición de su papá.

Salgado Macedonio pide confiar en versión de Harfuch

Al rechazar que haya tenido algún tipo de participación en la liberación del alcalde de Taxco, Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio pidió confiar en la versión oficial que emitió Omar García Harfuch.

Sobre ello, el legislador extendió un agradecimiento al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a las dependencias federales que participaron en el búsqueda.

“Ahí está ya el comunicado de nuestro secretario Harfuch a quien le agradecemos su participación, a las fuerzas armadas, el Ejército, la Marina y las fiscalías (y afortunadamente están vivos el padre y el hijo)” Félix Salgado Macedonio

Tras mencionar la colaboración del Ejército, la Marina, así como a la fiscalía de Guerrero y la FGR, Salgado Macedonio resaltó que lo mejor de los hechos es que el alcalde de Taxco y su padre están vivos.