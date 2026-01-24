El gobierno federal reporta por medio del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los datos a nivel nacional, por lo que se conocen los 5 estados con más personas desaparecidas en México.

Se debe resaltar que el RNPDNO recopila sus cifras a partir de los registros oficiales de denuncias, mientras que la información para consulta pública es administrada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Desaparecidos en México (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Estos son los 5 estados con más personas desaparecidas en México

Los datos que publican las autoridades en el sitio oficial del RNPDNO, corresponden al número de personas reportadas como desaparecidas, debido a lo cual están ordenadas por criterios como estado, género, edad, mes y año.

Por lo anterior, las estadísticas permiten determinar con precisión que los 5 estados con más personas desaparecidas en México hasta el 23 de enero de 2026, se tratan de los siguientes:

Estado de México 14 mil 719 Tamaulipas: 14 mil 653 Jalisco: 12 mil 690 Michoacán: 7 mil 428 Nuevo León: 7 mil 192

A diferencia de otras estadísticas, las cifras de personas desaparecidas y no localizadas pueden presentar variaciones tanto a la alza como la baja debido a los hallazgos que se puedan presentar.

Portesta por desaparecidos (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Las cifras de personas desaparecidas hay en México

Además, las cifras del RNPDNO que corresponden al periodo comprendido del 31 de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero de 2026, indican que en ese periodo se han registrado 389 mil 446 personas desaparecidas y no localizadas.

De ese total, 123 mil 130 las que están en calidad de “personas desaparecidas”, mientras que 9 mil 45 que se clasifican como “personas no localizadas” y de los que se detalla, corresponden a los siguientes demográficos:

28 mil 992 se tratan de mujeres, es decir el 21.9%

102 mil 777 mil son hombres, lo que corresponde al 77.8%

406 son de sexo indeterminado, lo equivalente al 0.3%

Finalmente, en los registros se expone que un total de 236 mil 107 personas que en su momento estaban desaparecidas, ya fueron localizadas con vida, mientras que que 21 mil 164 fueron localizadas sin vida.