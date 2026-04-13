Juan Andrés Vega Carranza, arquitecto y político guerrerense, es presidente municipal de Taxco de Alarcón para el periodo 2024-2027 bajo la representación de Morena.

Con casi dos años al frente del municipio, su gestión se ha visto marcada por la reciente desaparición de su padre, el médico Juan Vega Arredondo, titular del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”.

Antes de asumir la alcaldía, participó en proyectos de análisis estructural de viviendas y se desempeñó como consejero estatal de Morena en Guerrero, consolidando su trayectoria política local.

¿Quién es Juan Andrés Vega Carranza? Presidente municipal de Taxco

Juan Andrés Vega Carranza es un político y actual presidente municipal de Taxco.

Autoridades están alerta ante su posible desaparición reportada el lunes 13 de abril, luego de que su padre también desapareciera el pasado sábado 11 de abril.

Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco (Facebook/Arq. Juan Andrés Vega )

¿Qué edad tiene Juan Andrés Vega Carranza?

Juan Andrés Vega Carranza nació el 12 de diciembre, pero se desconoce el año.

¿Quién es la esposa de Juan Andrés Vega Carranza?

Juan Andrés Vega Carranza está casado con Lili Landa, actual presidenta del DIF en Taxco.

Juan Andrés Vega Carranza con su esposa, Lili Landa (Facebook/Juan Andrés Vega )

¿Cuántos hijos tiene Juan Andrés Vega Carranza?

Se desconoce si Juan Andrés Vega Carranza tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Andrés Vega Carranza?

Juan Andrés Vega Carranza estudió arquitectura en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

¿En qué ha trabajado Juan Andrés Vega Carranza?

Tras egresar de la carrera de arquitectura, Juan Andrés Vega Carranza participó en diversos proyectos relacionados a su profesión.

En 2027 participó el el proyecto de análisis estructural de viviendas con afectaciones en el municipio de Tetecala.

En 2024 asumió el cargo de presidente municipal de Taxco de Alarcón bajo la representación de Morena.

Juan Andrés Vega Carranza también fue consejero estatal de Morena en Guerrero.