Rumbo a la elección de 2027 en la que aspira a la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Tatiana Clouthier evaluó el trabajo que ha realizado Samuel García.

“El gobierno se ha ido más a la fotografía, más al show que a la resolución de los problemas de fondo” Tatiana Clouthier

Entrevistada por José Luis Guerra, la ex secretaria de Economía del gobierno federal advirtió que la administración del mandatario estatal se ha distinguido por buscar más “show” que la solución de problemas.

Por otro lado, resaltó que Nuevo León necesita un gobierno que esté encabezado por alguien que conozca a la entidad y tenga la capacidad de trabajar en conjunto para resolver las problemáticas.

Tatiana Clouthier afirma que gobierno de Samuel García ha sido más “show”

La aspirante a la candidatura de Morena por el gobierno de Nuevo León, Tatiana Clouthier, dio su opinión sobre la administración que ha encabezado el actual mandatario Samuel García.

Cuestionada sobre lo que piensa del gobierno del emecista, Tatiana Clouthier advirtió que el gobierno de Samuel García se ha enfocado más en el tema mediático que en el político y administrativo.

Tatiana Clouthier y Samuel García (Michelles Rojas)

Lo anterior debido a que sentenció que durante los mas de 4 años de gobierno que ha encabezado, el mandatario estatal “se ha ido más a la fotografía” y “más al show” que a la resolución de los problemas.

Sin embargo, también reconoció que en su paso por la gubernatura, Samuel García ha llevado a cabo ciertas acciones benéficas para la población, como el tema de la inclusión social.

En especial, mencionó el programa Hambre Cero Nuevo León, que dijo, dejó buenos resultados en un inicio, pero señaló que incluso ese aspecto terminó de lado por que fue politizado.

Gobierno de Nuevo León debe estar en manos de alguien honesto, afirma Clouthier

Tras criticar al gobierno de Samuel García por considerar que ha buscado más “el show” que la solución de conflictos, Tatiana Clouthier también opinó sobre el perfil ideal para el estado de Nuevo León.

Sobre ello, señaló que el gobierno de la entidad debe estar en manos de alguien que no solo tenga un conocimiento puntual sobre el territorio y sus necesidades, sino que se caracterice por ser honesto.

“Necesita a alguien que tenga el conocimiento del estado, alguien que tenga honestidad y que sepa trabajar en equipo para crear puentes y resolver los problemas" Tatiana Clouthier

De la misma forma, resaltó que el o la próxima gobernadora, tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo para que pueda realizar un trabajo conjunto que permita la solución de problemas.