El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que "todo indica la participación de La Familia Michoacana" en la desaparición del alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, Juan Vega Arredondo, en Guerrero.

“Todo indica que es a La Familia Michoacana” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Así ocurrió la desaparición del alcalde de Taxco y su padre en Guerrer

La desaparición de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”, fue reportada el 11 de abril de 2026, luego de que hombres armados lo interceptaran en la carretera Taxco-Cuernavaca.

Posteriormente, en un intento por negociar con los responsables, el propio alcalde Juan Andrés Vega Carranza también fue privado de la libertad, lo que encendió las alertas de seguridad en la región.

Operativo permitió localizar con vida a alcalde Vega Carranza y su padre en Taxco

Durante la conferencia mañanera el pueblo del 14 de abril de 2026, García Harfuch detalló que ambos funcionarios fueron localizados con vida tras un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales.

Las labores de búsqueda incluyeron:

Despliegue de búsqueda tras el reporte del 11 de abril

Localización del vehículo de la víctima el 12 de abril

Coordinación con autoridades de Guerrero y Estado de México

Uso de inteligencia para ubicar posibles zonas de traslado

Las investigaciones apuntaron a que las víctimas estuvieron en los límites entre Guerrero y el Estado de México, lo que amplió el operativo.

Además, se contó con el apoyo de helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y corporaciones estatales.

“Se localiza a las dos personas con vida; fueron liberados ya en el Estado de México” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Alcalde de Taxco ya había sido amenazado

García Harfuch también reveló que el alcalde de Taxco había recibido amenazas previas por parte de grupos criminales, a través de mantas colocadas en dos ocasiones: una en 2025 y otra en 2026.

Este antecedente refuerza las líneas de investigación sobre la posible responsabilidad del crimen organizado en estos hechos.